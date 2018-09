7e édition du Pandathlon: Un véritable succès

C’est sous un ciel ensoleillé que plus de 1 700 Réunionnaises et Réunionnais se sont mobilisés pour le Pandathlon, une marche éco sportive organisée par la Région Réunion en partenariat avec WWF France.



Cette 7ème édition s’est déroulée ce dimanche 16 septembre à Villèle Saint-Paul et a rassemblé petits et grands autour d’une cause commune: la valorisation des plantes médicinales locales. Trois parcours étaient proposés : 4km marmaille, 8km famille et 15km sportif.