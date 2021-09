Rubrique sponsorisée 7e édition du Festival de la Rando | 2 week-ends animés pour respirer en grand !

La 7e édition du Festival de la Rando est lancée ! Prenez de la hauteur, profitez de la fraîcheur, privilégiez l’authenticité et faites le pari de la déconnexion pendant le Festival de la Rando ! Avec l’Office de Tourisme Intercommunal de l’Ouest et ses partenaires, soutenez la relance de l’activité touristique dans l’Ouest en profitant de notre belle île ! Mafate et le Maïdo vous attendent. Randonnées, bivouacs, activités de pleine nature, gastronomie, artisanat … et surtout de la bonne humeur ! Par TCO - Publié le Jeudi 30 Septembre 2021 à 14:37

4 formules différentes pour satisfaire toutes vos envies ! 1 | Week-end Mafate les 2 et 3 octobre

2 | Week-end Maïdo les 9 et 10 octobre

3 | Journée Maïdo Aventures le dimanche 10 octobre

4 | Journée “Rando + déjeuner” le dimanche 10 octobre



Vous êtes randonneurs et prêts à gravir les montagnes ?

Vous êtes sportifs du dimanche et vous souhaitez un moment convivial en famille ou entre amis en pleine nature ?

Choisissez votre circuit en fonction de votre niveau de marche (marcheur régulier confirmé ou expert).

Découvrez le programme complet du Festival de la Rando 2021 et réservez vite votre place en ligne sur www.ouest-lareunion.com ! Connectez-vous à la page Facebook de l’OTI Ouest pour vous tenir informé.e.s de l’actu.

Deux week-ends placés sous le signe de l’éco-responsabilité Vous allez découvrir ce magnifique cirque, unique au monde, classé au Patrimoine mondial de l’Unesco. Avant d’aller plus loin, nous comptons sur vous pour adopter la charte éco-responsable de Mafate et ses 6 commandements :

Local, tu consommeras.

Avec tes déchets, tu repartiras.

La nature, tu écouteras et tu respecteras.

Un cirque, de Mafate tu ne feras pas.

Te déconnecter, tu le devras.

Des rencontres et des échanges, tu feras. En tant que citoyen responsable, adoptez la Mafate Attitude, dans le corps et dans l’esprit et comme plus d’un millier de touristes, adhérez à la charte !

… et de la sécurité sanitaire Le pass sanitaire Il est obligatoire pour l’ensemble des participants, pour tous les prestataires intervenants pendant le festival et pour l’équipe de l’Office de Tourisme Intercommunal de l’Ouest.

Le passe sanitaire sera vérifié le jour J :

Contrôle effectué aux différents départs des transferts pour le bivouac de Marla (le 2 octobre) et celui du Maïdo (le 9 octobre)

Contrôle effectué à l’entrée de la Route forestière des Cryptomérias, à l’entrée des restaurants … lors de Maïdo Aventures le dimanche 10 octobre

Contrôle effectué au départ de chaque rando guidée du dimanche 10 octobre Des mesures spécifiques seront à respecter pour les bivouacs : Les participants devront rapporter leurs matériels pour le couchage tente, sac de couchage, affaires de toilettes.

Les participants seront installés de manière à avoir 1 mètre de distance entre eux.

Lors des repas, les participants devront rapporter leurs propres contenants (couverts, gobelets, assiettes ou autres).

Un sens de circulation lors des repas du soir sur le bivouac de Marla et du Maïdo sera prévu.

Deux services avec des horaires décalés seront proposés, afin de permettre la désinfection des lieux entre chaque service.

Les sanitaires seront également désinfectés de manière régulière.

Des poubelles seront mises à disposition sur les sites des bivouacs. Les gestes barrières L’Office de Tourisme Intercommunal de l’Ouest fournit aux clients du festival et aux différents intervenants des moyens d’hygiène pour se laver très régulièrement les mains :

Mise à disposition de gel hydroalcoolique

Désinfection des mains obligatoirement par les participants au petit déjeuner avant les transferts en bus, au départ des différents transferts en bus, pour les randonnées à l’arrivée sur le lieu des bivouacs Marla et Maïdo, avant et après les dîners Marla et Maïdo Zoom sur… Le Festival de la Rando ? Convivialité, partage et rencontres … En famille, entre amis, cet évènement est devenu un rendez-vous incontournable à La Réunion chaque année en octobre ! Des randonnées guidées en complète déconnexion dans Mafate et dans les Hauts de l’Ouest …

Objectif : vous faire profiter de nos sentiers magnifiques, de nos montagnes majestueuses et d’un cirque inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco, tout en vous sensibilisant sur l’importance de préserver ces endroits exceptionnels, notre belle nature !

+ d’infos sur le Festival de la Rando de La Réunion

Vidéo