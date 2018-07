Communiqué 7e circonscription: "Mettre la Jeunesse en Mouvement !" Commuiqué de Vincent Défaud (LaRéunionEcolo) :

Une des priorités du nouveau-elle député-e de la 7e circonscription sera de trouver des solutions pérennes pour l'insertion professionnelle des jeunes du territoire.



En effet, outre sa biodiversité d'une valeur inestimable, La Réunion possède une autre richesse, sans égale, son potentiel humain, ses hommes et ses femmes, et en particulier sa jeunesse. Ses jeunes, quelle que soit leur qualification, sont la ressource principale de notre territoire. Ce sont eux les porteurs de la dynamique positive de Transition Écologique créatrice de milliers d'emplois locaux.

Pour cela, il est nécessaire de soutenir la jeunesse, d'en faire une priorité des politiques publiques pour qu'elle soit le fer de lance de La Réunion qui gagne et un exemple à suivre pour la nation.



En premier lieu, les jeunes réunionnais doivent être fiers de leurs racines et ouverts sur le monde. Ainsi en négociation avec la Région Réunion, le ministère des affaires étrangères et celui de l'éducation nationale, il serait judicieux de faire en sorte que chaque jeune puisse effectuer un stage à l'étranger (zone Afrique-Océan Indien, Europe, Asie-Pacifique et Amérique) pour étudier, apprendre un métier ou une langue.



Par ailleurs, les jeunes sont aussi des individus connectés 2.0. Pour réussir aujourd'hui et encore plus demain, il est impératif d'avoir accès à internet à haut débit. En négociation avec les opérateurs de téléphonie, les collectivités locales et le rectorat, il faudrait que tous les jeunes disposent d'une tablette avec un forfait internet gratuit pour suivre leur scolarité et études (lycées, CFA, écoles et université).



Les jeunes doivent aussi être les premiers acteurs de la Transition Écologique. En liaison étroite avec le ministère de l'éducation nationale et les filières professionnelles (BTP, Énergie, Eau, Espaces Naturels, Déchets, Agriculture) les référentiels des métiers seront adaptés et formeront prioritairement les jeunes aux nouveaux métiers de l'environnement, de la transition énergétique, de la rénovation thermique dans le Bâtiment et de l'agro-écologie. Les jeunes pourront de cette manière s'ouvrir aux métiers d'avenir comme de animateur/conseiller énergie, agent du tri-recyclage, technicien spécialisé dans la rénovation thermique des bâtiments.



En partenariat avec les syndicats agricoles, la chambre d'agriculture, la SAFER et le ministère de l'agriculture, les jeunes agriculteurs seront prioritaires dans l'accès au foncier agricole en lançant des projets basés sur l'agro-écologie.



En lien avec les bailleurs sociaux et le département, des logements seront réservés pour les jeunes dans les programmes immobiliers. Ces jeunes pourraient alors être associés, contre rémunération ou échange de services, à des activités d'aide aux personnes âgées ou porteuses de handicap, favorisant ainsi le lien social et intergénérationnel.



En négociation avec le rectorat et les missions locales, un dispositif d'accompagnement sera mis en œuvre pour que les jeunes mères puissent reprendre les études ou une formation pour se réinsérer plus facilement dans le marché de l'emploi. D'autre part, pour permettre une plus grande mobilité ainsi qu'une meilleure employabilité des jeunes, le financement de leur permis (voiture, CACES-FIMO) sera aidé par un fonds spécial.



En outre, avec les services de la préfectures, L'Agence Régionale de la Santé, les intercommunalités et les associations, le service civique se développera pour employer des jeunes dans des actions d'entretien, de nettoyage, d'embellissement des sites touristiques, des plages, des ravines, des zones résidentielles pour lutter contre les pollutions, la prolifération des espèces végétales invasives et contre les maladies vectorielles et diminuer de cette façon le risque sanitaire.



En partenariat avec le ministère de l'écologie et celui de la culture, un programme de formation et de recrutement de jeunes guides péi touristique et patrimonial (naturel et culturel) sera organisé dans les réserves naturelles, le parc national, les musées et les sites historiques.



De surcroît, en collaboration avec le ministère du travail, la région et les chambres consulaires (Métiers-Artisanat et Commerce-Industrie) un renforcement de l'alternance et de l'apprentissage sera mis en œuvre pour une meilleure insertion professionnelle des jeunes, en particulier dans les métiers de l'environnement, de l'énergie et du secteur de l'économie circulaire et de la gestion-valorisation des déchets.



De plus, en association avec la région, le ministère de la recherche et celui de l'éducation nationale, le-la parlementaire devra se mobiliser pour la création dans la circonscription d'un centre ou Institut national&international de Recherche sur les Énergies Marines Renouvelables de l'Océan Indien (IEMROI) permettant le développement de compétences 'Haut de gamme' dans ce secteur en plein essor (économie bleue). Il défendra également l'implantation d'un Lycée à Énergie Positive (projet LE+) sur le territoire.



Enfin, le travail du député sera, en lien avec les services de l'État, d'accompagner les jeunes chefs d'entreprises et porteurs de projets innovants par la banque publique d'investissement (BPI) et d'adapter le code des marchés publiques pour favoriser l'embauche locale des jeunes sur les chantiers et dans les entreprises.



La Réunion est riche de sa jeunesse qui est gage de la réussite de la mise en œuvre de la Transition Écologique dans notre territoire. C'est ensemble que nous devrons et pourrons trouver des solutions pour l'emploi local et l'épanouissement de nos jeunes réunionnais.

Pour La @reunion_ecolo

@VincentDefaud

