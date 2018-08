A la Une . 7e circonscription : Le candidat du LPA est Pierrick Robert





Peu après 15 heures ce vendredi, Pierrick Robert a franchi le portail du bureau des élections situé sur l'avenue de la Victoire à Saint-Denis avec sa suppléante, Marie-Rose Won Fah Hin.



Le choix du candidat s’est complexifié au fil des semaines pour le LPA. Thierry Robert déclaré inéligible, il a fallu compter les forces en présence présentant le profil pour siéger à l’Assemblée nationale.



Conseillère régionale, Karine Nabénésa était d’ores et déjà hors-jeu car elle est employée au cabinet du maire de saint-Leu. Inéligible d’office, c’est aussi le cas du maire lui-même. Bruno Domen étant détaché au cabinet du président du TCO depuis 2014. Surpris par la démission prononcée par le Conseil constitutionnel à l’encontre de son mentor Thierry Robert, Bruno Domen est donc dans le même cas de figure que Karine Nabénésa, sa démission du TCO arrivant hors délai pour pouvoir se présenter devant les électeurs de la 7ème circonscription.



L’article L132 du code électoral, parfaitement accessible dans le mémento du candidat à une législative, est limpide : les membres des présidents de communauté d’agglomération sont inéligibles dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé depuis moins d’un an à la date du scrutin.



"Je pense que j'ai les épaules pour le faire"



Aux termes du Code électoral, en effet, sont inéligibles les membres du cabinet d'une collectivité ayant exercé ou exerçant leurs fonctions depuis moins d’un an à la date du scrutin (articles LO. 296 et LO. 132 du Code électoral).



La candidate naturelle à la succession de Thierry Robert aurait été Marie-Rose Won Fah Hin. Elle était sa suppléante lors de l’élection de l’an dernier. Mais la présidente de l’Aurar est prise



C’est donc la candidature de Pierrick Robert qui s’est finalement présentée comme l’ultime carte du LPA. Déjà candidat malheureux à la mairie de Saint-Louis en 2014, aux cantonales de 2015 (canton 1), le chef d’entreprise du BTP est actuellement conseiller d’opposition à Saint-Louis. Une ville qui fait partie du découpage électoral de la 7ème circonscription (Saint-Leu, les Avirons, Etang-Salé, Trois Bassins, Saint-Paul).



Le 10 juillet dernier, le frère de Thierry Robert amorçait déjà l’éventualité qu’il soit l’homme providentiel. "Si ce flambeau là, c'est à moi de le porter, je pense que j'ai les épaules pour le faire. Maintenant, on n'est pas encore à l'heure de pouvoir se prononcer sur une candidature",



