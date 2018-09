7e circo: La campagne électorale s’ouvre ce lundi 3 septembre pour le premier tour

La semaine dernière les candidats ont défilé les uns après les autres dans le bureau des élections de la Préfecture.



Résultats: treize candidats avec leurs suppléants ont déposé leur candidature pour les élections législatives de la 7e circonscription.



C'est désormais aux Réunionnais d'élire le député qui remplacera Thierry Robert.



Ils ont le choix entre La Politique Autrement et Pierrick Robert, le parti communiste et Gilles Leperlier, l'Union Populaire Républicaine et Fabien Dijoux, les Républicains et Jonathan Rivière, la droite "désunie" et Jean-Luc Poudroux, le Front National et Michelle Lartin-Graja, la France Insoumise et Perceval Gaillard, L'Europe Ecologie Réunion et Jean-Pierre Marchau, le Parti libéral-radical et Emmanuel Séraphin ou encore des candidats sans étiquettes comme Aurélien Centon, Ulrich Quinot, Mathieu Hoarau ou Jean-François Nativel.