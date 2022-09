A la Une . 797 excès de vitesse en une semaine sur la NRL

La police nationale fait le bilan des opérations de contrôle menés sur le viaduc de la Nouvelle Route du Littoral partiellement ouvert depuis un peu plus d'une semaine à la circulation. Voici le communiqué des forces de l'ordre : Par NP - Publié le Jeudi 8 Septembre 2022 à 15:01

La vitesse limite autorisée sur la nouvelle route du littoral récemment mis en service est de 90km/h. Elle est sur de courtes portions de 70 voire 50 km/h au regard de configurations et aménagements spécifiques (insertion voie de gauche par exemple).

Quelque soit la zone concernée, des contrôles sont régulièrement opérés. Il n'a pas fallu plus de 4 jours pour qu’un véhicule particulier se retrouve sur le flanc sur cette nouvelle route, sans dommage grave heureusement. Mais même un accident uniquement matériel oblige, vu la configuration des lieux, à une intervention souvent délicate pour les secours et une entrave à la circulation quasi-systématique.

Le résultat du dernier contrôle se révèle particulièrement… aberrant. Hier après-midi, en deux heures, 558 usagers ont été surpris en excès de vitesse avec une majorité d’excès de plus de 10 km/h. Au total, depuis une semaine, sur ce nouvel ouvrage, 819 infractions ont été relevées dont 797 excès de vitesse.

Si la plupart des contrevenants recevront leur contravention par courrier, 43 usagers roulant trop vite ont été interceptés par les effectifs de la Brigade Motocycliste.

Lors des contrôles, la portée des moyens de mesure permet de vérifier les vitesses bien avant que la présence des forces de l'ordre soit décelée par les usagers.

On précisera enfin que, pour la sécurité de tous, l'ancienne route utilisée dans le sens La Possession/Saint Denis n’est pas oubliée lors des contrôles.