78 poches de sang collectés sur deux jours à Saint-Paul ! Merci à tous !

Au nom de tous les malades transfusés, l’Établissement Français du Sang – La Réunion / Océan Indien tenait à vous remercier pour votre accueil et votre mobilisation lors des collectes de sang organisées le 4 (à la Mairie de La Saline-les-Hauts) et le 11 décembre (à la salle de conférence de Saint-Paul).



Grâce à votre soutien, l’EFS a pu recueillir au total 97 candidats au don et recueillir 78 poches de sang !



5 nouveaux donneurs ont été recrutés.