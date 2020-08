A la Une . 77 nouveaux cas de Covid à La Réunion ce vendredi

La préfecture et l'Agence Régionale de Santé annoncent que 77 nouveaux cas de Covid-19 sont à déplorer à La Réunion en l'espace de 24 heures. Ces nouveaux cas portent à 1487 le nombre total de personnes détectées positives au coronavirus depuis le mois de mars. Par Regis Labrousse - Publié le Vendredi 28 Août 2020 à 17:57 | Lu 2225 fois

Coronavirus COVID-19 à La Réunion : l’épidémie progresse

77 nouveaux cas confirmés



Depuis 2 semaines, le nombre de cas autochtones a très fortement augmenté, en partie en lien avec l’identification de clusters. La Réunion présente un taux d’incidence de 43.7/100 000 habitants, soit un taux légèrement supérieur au taux national, ce qui montre une circulation accrue du virus sur le territoire.



A ce jour, 16 clusters sont actifs. Les regroupements familiaux et amicaux sont à l’origine de la grande majorité des clusters identifiés.

La préfecture et l’Agence Régionale de Santé appellent à la responsabilité de chacun dans l’application stricte des mesures barrière, de la distanciation physique et du port du masque lors de ces évènements.



Pour rappel, les rassemblements spontanés de plus de 10 personnes sont interdits dans les espaces publics jusqu’au 13 septembre.





LES CHIFFRES DU JOUR



La préfecture et l'Agence Régionale de Santé confirment 77 nouveaux cas de coronavirus COVID-19 enregistrés à La Réunion ce 28 août à 15h00.



Au total 1 487cas ont été diagnostiqués sur le territoire depuis l’apparition du premier cas le 11 mars 2020, dont 61 évacuations sanitaires au titre de la solidarité régionale depuis cette date.



A ce jour, on recense 2 nouveaux clusters (Saint-Denis et Le Tampon). Au total, 16 clusters sont actuellement actifs dans l’île.



Parmi les nouveaux cas :

· 55 cas sont autochtones,

· 22 cas sont en cours d’investigation.



Parmi les cas précédemment en cours d’investigation :

· 1 cas reste en cours d’investigation



A ce jour, 607 cas de coronavirus COVID 19 sont actifs. Parmi ces cas, 13 sont hospitalisés en service de réanimation et 54 hors service de réanimation. Le taux d’occupation des lits de réanimation est pour l’heure maîtrisé. Le système de santé reste toutefois activement mobilisé.





SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE AU 28 août 2020



1 464 cas ont été investigués à cette heure par l’ARS, Santé publique France et l’Assurance Maladie, dont 32% sont des cas importés.





• Bilan des cas investigués :



Cas cumulés Variation par rapport à J-1 Cas importés

(personnes qui ont contracté la maladie en dehors du territoire) 463 +2 Cas issus d’une évacuation sanitaire au titre de la solidarité régionale 61 0 Cas autochtones secondaires

(personnes ayant un lien direct avec des cas importés) 82 0 Cas autochtones

(personnes ayant un lien indirect ou n’ayant aucun lien avec un cas importé) 858 +75 Nombre total de cas investigués 1464 +77



• Situation sanitaire : Nombre de cas Variation par rapport à J-1 Cas hospitalisés hors service de réanimation

hors évacuation sanitaire 43 +14 Cas hospitalisés hors service de réanimation

issus d’une évacuation sanitaire au titre de la solidarité régionale 11 0 Cas hospitalisés en service de réanimation

hors évacuation sanitaire 11 +1 Cas hospitalisés en service de réanimation

issus d’une évacuation sanitaire au titre de la solidarité régionale 2 0 Patients guéris (au 28/08/2020) 880 +188 Patients actifs (au 28/08/2020) 607 Dont regroupés au sein des clusters identifiés 179 Hors EVASAN EVASAN Décès lié au Covid 1 1 Décès lié à une autre pathologie 1 4



Evolution des clusters identifiés



Un cluster est un foyer de contamination ou un regroupement d’au moins trois cas positifs au coronavirus Covid-19 survenant dans un même lieu au cours d’une période limitée de temps.



Un cluster rattaché à une commune (parce que le patient identifié à une chaîne de transmission y réside) peut comprendre des cas résidant dans d’autres communes.



Les phases d’évolution d’un cluster



Un cluster est dit actif lorsque le nombre de cas rattachés à ce cluster est en progression. Grâce au suivi strict des recommandations sanitaires, à l’isolement des personnes contaminées, la chaine de transmission au sein d’un cluster peut être rompue, le cluster est dit « maîtrisé » à l’issu d’une période de 7 jours en l’absence de nouveaux cas.



Si aucun cas n’est identifié au sein d’un cluster au cours d’une période 14 jours, il est qualifié de « clôturé ».



Les clusters identifiés à ce jour



A La Réunion, une augmentation du nombre de clusters est observée depuis la semaine 33 (du 10 au 16 août).

Au 28 août 2020, 16 clusters sont actifs, 2 maitrisés et 1 clôturé : ·



Saint-Denis (11 clusters)

o Saint-Denis 1 : + de 50 cas

o Saint-Denis 2 (maîtrisé)

o Saint-Denis 3 : 12 cas

o Saint-Denis 4 : 6 cas

o Saint-Denis 5 : 8 cas

o Saint-Denis 6 : 8 cas

o Saint-Denis 7 : 19 cas

o Saint-Denis 8 : 8 cas

o Saint-Denis 9 : 5 cas

o Saint-Denis 10 : 5 cas

o Saint-Denis 11 : 9 cas



· Saint-André (2 clusters)

o Saint-André 1 (maitrisé)

o Saint-André 2 (clôturé)



· Sainte-Marie (2 clusters)

o Sainte-Marie 1 : 9 cas

o Sainte-Marie 2 : 5 cas



· La Possession (1 cluster) : 5 cas



· Le Port (1 cluster) : 4 cas



· Saint-Benoît (1 cluster) : 6 cas

Après investigations complémentaires, le cluster précédemment identifié à La Plaine des Palmistes est dorénavant rattaché à Saint-Benoît, commune où a eu lieu la majorité des contaminations.



· Le Tampon (1 cluster) : 6 cas



Sur la semaine écoulée, sur les 412 cas enregistrés, 52 cas étaient regroupés au sein des clusters identifiés.



La majorité des clusters sont liés à des événements festifs et familiaux, qui peuvent donner lieu à la mise en place de chaines de transmissions locales. Les autorités appellent à la responsabilité de chacun dans l’application stricte des mesures barrière et des mesures de distanciation physique lors de ces évènements.





Bilan de la semaine du 22 au 28 août





• Suivi des cas: Nombre de cas Variation par rapport à la semaine précédente Cas diagnostiqués 1487 +412 Cas guéris



880 +188 Cas hospitalisés

hors évacuation sanitaire 54 +29 Cas hospitalisés

issus d’une évacuation sanitaire au titre de la solidarité régionale 13 0





Dépistage

Chiffre de la semaine Variation par rapport à la semaine précédente Nombre total de dépistages (du 17 au 23 août) 16 644 + 39.6 % Dont dépistages à J7 voyageurs 5 572 + 14.1 % Taux de positivité / nombre total de dépistages 2,25 % + 25 %



Cette stratégie de dépistage permet :

· Identifier les cas le plus précocement possible

· Retracer rapidement son parcours

· Recontacter et isoler toute personne qui aurait été en contact avec ce cas pendant sa période de contagiosité.





Parmi les personnes testées positif à la COVID :



- 66% sont des personnes asymptomatiques en semaine 34 (du 17 au 23 août)

- 27% des personnes ont signalé avoir eu des symptômes plus de 2 jours avant le prélèvement





En semaines 33 et 34, le taux de positivité était très supérieur chez les personnes symptomatiques, en comparaison aux personnes asymptomatiques.





• Surveillance en établissements sociaux et médico-sociaux (ETSMS)



Aucun cas confirmé n’avait été signalé entre avril et la semaine 34.

En semaine 35, un cas confirmé de Covid19 a été signalé dans un établissement d’hébergement pour personnes en situation de handicap.



• Surveillance individuelle



Evolution du nombre de cas par type de cas et par semaine de prélèvement

(source ARS/AM/SPF)

Depuis 2 semaines, le nombre de cas autochtones a très fortement augmenté, en partie en lien avec l’identification de clusters. La Réunion présente un taux d’incidence de 43.7/100 000 habitants, soit un taux légèrement supérieur au taux national, ce qui montre une circulation accrue du virus sur le territoire.A ce jour, 16 clusters sont actifs. Les regroupements familiaux et amicaux sont à l’origine de la grande majorité des clusters identifiés.La préfecture et l’Agence Régionale de Santé appellent à la responsabilité de chacun dans l’application stricte des mesures barrière, de la distanciation physique et du port du masque lors de ces évènements.Pour rappel, les rassemblements spontanés de plus de 10 personnes sont interdits dans les espaces publics jusqu’au 13 septembre.La préfecture et l'Agence Régionale de Santé confirment 77 nouveaux cas de coronavirus COVID-19 enregistrés à La Réunion ce 28 août à 15h00.ont été diagnostiqués sur le territoire depuis l’apparition du premier cas le 11 mars 2020, dont 61 évacuations sanitaires au titre de la solidarité régionale depuis cette date.A ce jour, on recense 2 nouveaux clusters (Saint-Denis et Le Tampon). Au total, 16 clusters sont actuellement actifs dans l’île.Parmi les nouveaux cas :· 55 cas sont autochtones,· 22 cas sont en cours d’investigation.Parmi les cas précédemment en cours d’investigation :· 1 cas reste en cours d’investigationA ce jour, 607 cas de coronavirus COVID 19 sont actifs. Parmi ces cas, 13 sont hospitalisés en service de réanimation et 54 hors service de réanimation. Le taux d’occupation des lits de réanimation est pour l’heure maîtrisé. Le système de santé reste toutefois activement mobilisé.à cette heure par l’ARS, Santé publique France et l’Assurance Maladie, dont 32% sont des cas importés.Un cluster est un foyer de contamination ou un regroupement d’au moins trois cas positifs au coronavirus Covid-19 survenant dans un même lieu au cours d’une période limitée de temps.Un cluster rattaché à une commune (parce que le patient identifié à une chaîne de transmission y réside) peut comprendre des cas résidant dans d’autres communes.Un cluster est dit actif lorsque le nombre de cas rattachés à ce cluster est en progression. Grâce au suivi strict des recommandations sanitaires, à l’isolement des personnes contaminées, la chaine de transmission au sein d’un cluster peut être rompue, le cluster est dit « maîtrisé » à l’issu d’une période de 7 jours en l’absence de nouveaux cas.Si aucun cas n’est identifié au sein d’un cluster au cours d’une période 14 jours, il est qualifié de « clôturé ».A La Réunion, une augmentation du nombre de clusters est observée depuis la semaine 33 (du 10 au 16 août).Au 28 août 2020, 16 clusters sont actifs, 2 maitrisés et 1 clôturé : ·o Saint-Denis 1 : + de 50 caso Saint-Denis 2 (maîtrisé)o Saint-Denis 3 : 12 caso Saint-Denis 4 : 6 caso Saint-Denis 5 : 8 caso Saint-Denis 6 : 8 caso Saint-Denis 7 : 19 caso Saint-Denis 8 : 8 caso Saint-Denis 9 : 5 caso Saint-Denis 10 : 5 caso Saint-Denis 11 : 9 caso Saint-André 1 (maitrisé)o Saint-André 2 (clôturé)o Sainte-Marie 1 : 9 caso Sainte-Marie 2 : 5 cas: 5 cas: 4 cas: 6 casAprès investigations complémentaires, le cluster précédemment identifié à La Plaine des Palmistes est dorénavant rattaché à Saint-Benoît, commune où a eu lieu la majorité des contaminations.: 6 casSur la semaine écoulée, sur les 412 cas enregistrés, 52 cas étaient regroupés au sein des clusters identifiés.La majorité des clusters sont liés à des événements festifs et familiaux, qui peuvent donner lieu à la mise en place de chaines de transmissions locales. Les autorités appellent à la responsabilité de chacun dans l’application stricte des mesures barrière et des mesures de distanciation physique lors de ces évènements.Cette stratégie de dépistage permet :· Identifier les cas le plus précocement possible· Retracer rapidement son parcours· Recontacter et isoler toute personne qui aurait été en contact avec ce cas pendant sa période de contagiosité.- 66% sont des personnes asymptomatiques en semaine 34 (du 17 au 23 août)- 27% des personnes ont signalé avoir eu des symptômes plus de 2 jours avant le prélèvementEn semaines 33 et 34, le taux de positivité était très supérieur chez les personnes symptomatiques, en comparaison aux personnes asymptomatiques.Aucun cas confirmé n’avait été signalé entre avril et la semaine 34.En semaine 35, un cas confirmé de Covid19 a été signalé dans un établissement d’hébergement pour personnes en situation de handicap.Evolution du nombre de cas par type de cas et par semaine de prélèvement(source ARS/AM/SPF)

En semaine 34, le taux d’incidence était de 43,7/100 000 habitants.

Il a été multiplié par 8 par rapport à la semaine 32 (5,2/100 000) et par 1,7 par rapport à la semaine 33 (26,4/100 000). Il est au-dessus du seuil de vigilance (10/1000 000 habitants) et très proche du taux national pour la deuxième semaine consécutive.



Le taux d’incidence augmente plus fortement chez les personnes âgées de 15 à 45 ans : 60/100 000 en semaine 34.



• Le taux d’incidence par classe d’âge

(Données issues du Point épidémiologique régional du 27/08, Cellule Régionale Réunion de Santé publique France)

Contact tracing



Depuis le 11 mai 2020, le contact-tracing autour des cas confirmés signalés est assuré par une plateforme régionale réunissant l’Assurance maladie, l’Agence Régionale de Santé, avec l’appui de la cellule régionale de Santé publique France.



Le contact-tracing est un dispositif qui a pour objectif d’identifier et de rappeler toutes les personnes ayant été en contact proche avec un cas confirmé de Coronavirus pendant sa période de contagiosité (on parle de «contacts»).



30 à 35 personnels de l’Assurance Maladie et de l’ARS sont mobilisés chaque jour.

Près de 6 500 personnes ont été appelées individuellement et suivies.

Les personnes « contacts » font l’objet d’une enquête téléphonique au cours de laquelle est évalué leur état de santé et leur est précisé l’importance de : respecter un isolement strict (quatorzaine) - surveiller quotidiennement leur état de santé

- appeler immédiatement le 15 en cas de difficultés respiratoires et signes d’étouffement

- appeler son médecin traitant dès apparition de symptômes (pour un rendez-vous ou une téléconsultation) pour une prescription d’un test virologique

- porter un masque en cas de contact en face à face avec d’autres personnes

3 niveaux de contact-tracing différents et complémentaires :

1er niveau le médecin traitant : identification de l’entourage familial le plus proche

2ème niveau : l’Assurance maladie : identification milieu professionnel, amical …

3ème niveau : l’ARS : investigations des situations complexes et des cas regroupés en collectivités pour repérer précocement et limiter la formation de cluster. Depuis le 11 mai 2020, le contact-tracing autour des cas confirmés signalés est assuré par une plateforme régionale réunissant l’Assurance maladie, l’Agence Régionale de Santé, avec l’appui de la cellule régionale de Santé publique France.Le contact-tracing est un dispositif qui a pour objectif d’identifier et de rappeler toutes les personnes ayant été en contact proche avec un cas confirmé de Coronavirus pendant sa période de contagiosité (on parle de «contacts»).Les personnes « contacts » font l’objet d’une enquête téléphonique au cours de laquelle est évalué leur état de santé et leur est précisé l’importance de :en cas de difficultés respiratoires et signes d’étouffement(pour un rendez-vous ou une téléconsultation) pour une prescription d’un test virologiqueen cas de contact en face à face avec d’autres personnes: identification de l’entourage familial le plus proche: identification milieu professionnel, amical …investigations des situations complexes et des cas regroupés en collectivités pour repérer précocement et limiter la formation de cluster.



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité