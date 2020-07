A la Une . 77 infractions constatées par les gendarmes ce week-end

Ci-dessous, le bilan de la gendarmerie concernant la lutte contre l'insécurité routière durant ce week-end. Par B.A - Publié le Lundi 20 Juillet 2020 à 07:44 | Lu 265 fois

Bilan activité de lutte contre l'insécurité routière



71 infractions dont 10 conduites sous alcoolémie, 06 conduites sous stupéfiants, 01 refus d'obtempérer, 25 Vitesses dont 4 > 40 km dans zone limitée à 50 km/h, 03 conduites sans permis de conduire.

RETENTIONS PERMIS DE CONDUIRE : 14

FOURRIERE : 02



Faits particuliers :



- Contrôle des conduites addictives mené par les BMO RIVIERE-ST-LOUIS et ST- PAUL et du DSI-R sur la commune de ST-LEU samedi 18 JUILLET 2020, de 19 heures à 23 heures. Au cours de cette opération, 18 infractions sont relevées : 4 Conduites en état d'alcoolémie (CCEA) C/4

1 conduite sous stupéfiant + défaut assurance+ inobservation mesure d'immobilisation + défaut contrôle technique : véhicule mis en fourrière selon la LOM.

1 refus de priorité + CEEA C/4 + conduite malgré suspension de permis de conduire administrative + non mutation carte grise

2 défaut assurances

1 permis de conduire non prorogé

1 refus d'obtempérer+ émission de fumée+ vitesse excessive : investigation en cours . Véhicule léger identifié.

- Samedi 18 juillet 2020 au matin, les militaires de la Brigade motorisée ST-BENOIT ont mené un contrôle vitesse avec interception sur la RN 3 : 12 excès de vitesse relevés dont deux à plus de 40 km/h au dessus de la vitesse maximale autorisée, dans une zone limitée à 50km/h.



- Samedi 18 juillet 2020 de 20 heures à 00h00, la Brigade motorisée ST-BENOIT a effectué un service de recherches de conduites addictives sur la commune du QUARTIER FRANÇAIS : 6 délits au code de la route constatés : 2 CEEA DELITS et 4 conduites sous stupéfiants. L'un des conducteurs cumulait la conduite sous stupéfiants avec un défaut d'assurance. Son véhicule a été placé en fourrière.



- Dimanche 19 juillet 2020 dans l'après-midi dans le centre ville de LA POSSESSION, les motocyclistes de la BMO ST-PAUL ont intercepté un motard qui pilotait une moto de 250 cm3 sans casque, sans être titulaire du PC, sans gant, sans assurance. La moto a été mise en fourrière par les militaires.



- Le dimanche 19 juillet 2020, de 15 heures 00 à 18 heures, les militaires de la Brigade motorisée de Saint-Benoît, renforcés par les militaires de la brigade locale, par le DSIR et la BMO de Rivière Saint Louis ont effectué un contrôle coordonné sur la Route Nationale 2 et la Route Nationale 3 de la commune de Saint-Benoît. Lors de cette action, les militaires ont constaté :



3 circulations sans assurance



1 circulation sans assurance cumulée avec une conduite sous stupéfiants : mise en fourrière du véhicule



2 conduites sous stupéfiants



1 CEEA contraventionnelle



1 infraction pour des pneumatiques lisses



1 non mutation de certificat d'immatriculation



