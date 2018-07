77 "enfants-soldats" français de l’EI sont revenus en France

Dans une tribune publiée par le journal Le Monde de dimanche, la sociologue Hasna Hussein affirme qu’environ 2000 enfants de 9 à 15 ans ont été recrutés et formés par l’État islamique dans la zone irako-syrienne.



460 enfants français en feraient partie, ce qui place la France en tête des pays concernés, devant La Russie (350), la Belgique (118) mais aussi les Pays-Bas (90).



Pour arriver à cette estimation, elle se base sur les chiffres fournis par le Soufan Center, un organisme à but non lucratif fondé par un ancien membre du FBI spécialisé dans le contre-terrorisme.



Selon elle, "Les deux tiers sont partis avec leurs parents, le dernier tiers est composé d’enfants nés sur place – qui – ont donc moins de quatre ans".



Et sur ces 460 enfants, 77 seraient revenus en France.