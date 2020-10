A la Une . 750 000 euros pour le tournage de "Long Gone Heroes" à La Réunion

La commission permanente de la Région Réunion s'est tenue aujourd'hui. Parmi les dossiers évoqués, celui de la superproduction qui vient tourner à La Réunion. Une somme importante a été débloquée en faveur de la boîte de production. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 13 Octobre 2020 à 19:28 | Lu 1560 fois

La Région Réunion débloque une aide : "Une enveloppe de 750 000 euros a été attribuée à l’entreprise Tiktak production pour réaliser le long métrage américain intitulé Long Gone Heroes. Ce projet de fiction pour le cinéma est le premier projet de cette ampleur dont le tournage est prévu dans l’île, une opportunité pour la filière cinématographique locale de pouvoir poursuivre sa montée en compétence en participant à la production d’un film international. De plus, il offre également la possibilité de valoriser fortement La Réunion en tant que terre de tournages."



Long Gone Heroes tourné à La Réunion



Le film "Long Gone Heroes" sera tourné à La Réunion d'ici la fin de l'année avec à l’affiche des acteurs tels que Guy Pearce (The King’s Speech, Ironman 3), Maggie Q (Mission Impossible 3, Divergent) ou encore, Sir Ben Kingsley (Gandhi, Liste de Schindler, Ironman 3).