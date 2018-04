75 pétrels ramassés cette nuit au coeur du cirque de Cilaos

Alors qu'un arrêté municipal avait été signé en 2015, lorsque plus de 220 pétrels avaient échoué en une seule et unique soirée à Cilaos. La cause? Les éclairages du stade. Il précisait que les lumières du stade devaient être éteintes dès 19h30.



Cependant, cette nuit de samedi à dimanche, match de foot a de nouveau joué les prolongations et les lumières sont donc restées allumées une trentaine de minutes supplémentaire. Résultats ce matin: 75 pétrels échoués dans le cirque.



En effet, les pétrels de Barau sont des oiseaux marins qui cherchent à prendre leur envol vers la mer. Pour cela, ils suivent le reflet de la lune. C'est pourquoi les éclairages publics jouent les troubles fête et désorientent ainsi les pétrels, jusqu'à les faire échouer.



Julie Tourmetz, responsable du centre de soins de la Société d’études ornithologiques de La Réunion (Séor) tire la sonnette d'alarme et souligne que "90 pétrels ont déjà été retrouvés depuis le début de la saison", comme le révèle le JIR ce matin. La SEOR exige une solution pour sauver ces "oiseaux endémiques extraordinaires et exceptionnels".