75.000 euros de préjudice : Il invoque un cancer pour soutirer de l'argent à ses victimes

Max R., manipulateur et maître-chanteur, recrutait ses victimes potentielles sur un site de rencontres bien connu. Au fil de ses discussions avec des femmes en quête de l'âme sœur, il invoquait des difficultés financières dues à un cancer en phase terminale nécessitant de lourds et coûteux traitements.



Utilisant l'arme du chantage affectif, le quinquagénaire s'est fait remettre plusieurs sommes d'argent. Selon nos informations, une première victime aurait donné 5.000 euros alors qu'une deuxième aurait payé jusqu'à 50.000 euros entre 2019 et 2021, à l'issue d'un chantage au suicide.



Au total, ce sont près de 75.000 euros de préjudice - 55.000 euros d'escroquerie, 17.000 d'abus de confiance et 4.000 euros de filouterie d'hôtel - qui pourraient être reprochés à cet homme originaire de Saint-André et hébergé chez de potentielles victimes.



Interpellé ce mardi à Saint-Pierre, Max R. a été conduit au commissariat de Saint-André où il a été placé en garde à vue et aurait reconnu les faits. Il est par ailleurs déjà connu de la justice pour des faits similaires et doit exécuter une peine d'emprisonnement suite à différentes condamnations.



L'homme va être déféré pour être vraisemblablement jugé prochainement devant le tribunal correctionnel.