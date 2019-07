74 féminicides depuis janvier: Mobilisation à Paris pour réclamer des mesures immédiates

Ce samedi, à l'appel d'un collectif de familles et proches de victimes, près de 2 000 personnes (selon les organisateurs) se sont rassemblées à Paris contre les féminicides.



Objectif : réclamer des mesures immédiates et des moyens accrus pour lutter contre les meurtres de femmes par leur compagnon ou ex. Sont notamment demandés le traitement systématique des plaintes, l’octroi de l’aide juridictionnelle dès le dépôt de plainte, un hébergement d’urgence et des bracelets électroniques pour les conjoints violents.



Parmi les manifestants, 74 portaient des couronnes de fleurs, en hommage aux 74 femmes tuées depuis le début de l'année.



La chanteuse Yael Naim et les actrices Julie Gayet (compagne de François Hollande) et Muriel Robin faisaient partie de la mobilisation. "Assistons les associations qui font, seules, le travail du Gouvernement", a notamment réclamé cette dernière.