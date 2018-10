Société 73 espèces menacées par les espèces exotiques envahissantes à La Réunion





L'organisme dénombre pas moins de 400 espèces introduites de flore et de faune qui envahissent les milieux naturels d’outre-mer. Un véritable fléau lorsqu'on sait qu'un grand nombre de plantes a déjà entraîné la régression ou l’extinction d’espèces indigènes ou endémiques par compétition ou prédation.



"Tous les milieux sont concernés, y compris le milieu marin"



"L’un des risques majeurs liés aux invasions biologiques est de voir progressivement se développer une uniformisation des paysages naturels d’outre-mer, avec la régression ou la disparition des espèces indigènes au profit d’une flore et d’une faune exotiques et banalisées", note l'IUCN, qui précise que "tous les milieux sont concernés y compris le milieu marin". Des impacts négatifs d’autant plus forts que le milieu naturel subit déjà d’autres pressions comme la destruction des habitats, la pollution ou le réchauffement climatique.



À La Réunio n, 73 espèces sont menacées par ces espèces envahissantes, d'après la liste rouge mondiale de l'IUCN. En milieu d’eau douce, des plantes aquatiques comme la Jacinthe d’eau et la Laitue d’eau peuvent entraîner une eutrophisation du milieu et un bouleversement global des écosystèmes aquatiques, indique notamment le site. A noter également, les rats sont impliqués dans la régression de plusieurs espèces d’oiseaux endémiques comme l’Echenilleur de La Réunion.



