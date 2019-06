72 élus de droite et du centre-droit appellent à soutenir Emmanuel Macron

Soixante-douze maires et élus locaux de droite et du centre rallient le camp présidentiel.



Dans une tribune diffusée dans le JDD, ​Ils expriment leur soutien à Emmanuel Macron, en confortant l'idée que "le temps n’est plus aux querelles de chapelles ou aux écuries présidentielles qui spéculent sur 2022. Le temps ne peut pas être à l’opposition systématique qui in fine alimente les extrêmes", affirment ces élus.



Parmi les signataires figurent Delphine Bürkli, maire LR du 9e arrondissement de Paris, Olivier Carré, maire ex-LR d’Orléans, Alain Chrétien, maire Agir de Vesoul, François Goulard, président du conseil départemental du Morbihan, ex-LR, Ludovic Jolivet, maire ex-LR de Quimper, Brigitte Fouré, maire d’Amiens, Christophe Bouchet, maire de Tours, Guillaume Delbar, maire de Roubaix, ou encore Laurent Hénart, maire de Nancy.



"Nous sommes de ceux qui souhaitent la réussite impérative de la France, c’est pourquoi nous voulons la réussite du président de la République et du gouvernement car rien ne se construira sur leur échec", écrivent-ils.



Ce soutien affiché au parti présidentiel survient quelques jours après la démission de Laurent Wauquiez à la tête des Républicains et la déroute du parti aux européennes.