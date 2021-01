71ème anniversaire de la République indienne : Didier Robert adresse ses vœux à la communauté indienne

"Je tiens à souhaiter en mon nom personnel, et en celui des Conseillers régionaux, une bonne fête nationale du 'Jour de la République', à la communauté indienne de La Réunion. La proclamation de la République et l’entrée en vigueur de la Constitution indienne ont eu lieu le 26 janvier 1950. Une date fondatrice pour cette grande nation démocratique.



Depuis plusieurs années déjà, les relations riches en enseignement et en partage que nous entretenons entre l’Inde et la Région Réunion, nous amènent en compagnie des autres pays de la zone, à parler d’une même voix : celle d’un peuple unique de l’Océan indien. Plus que jamais nous continuerons à travailler ensemble et développerons avec pugnacité les axes de coopération entre nos pays. C’est la volonté commune et le vœux pour 2021, que nous avons formulé Jitendra Nath Majhi, nouveau Consul de l’Inde et moi-même, lors de notre rencontre il y a quelques jours".



Didier Robert

Président de la Région Réunion