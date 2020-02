71 greffes de rein l'an dernier, un chiffre en augmentation mais encore insuffisant

Cette rencontre est l’occasion, pour les professionnels de santé et les patients qui ont bénéficié d'une transplantation, d'échanger hors contexte médical. Elle est l’occasion de faire le point sur cette priorité de santé publique pour notre département.



Le Service de Transplantation Rénale, Néphrologie, Hémodialyse et son responsable de service le Pr Henri Vacher Coponat souhaitent aussi souligner le rôle fondamental des donneurs dans la genèse de cette "2ème vie".



L’objectif est aussi d’informer les Réunionnais sur l'importance d'aider les nombreux patients toujours en attente de greffe, et le rôle essentiel de donneur potentiel.



Le contexte



Plusieurs manifestations ont été organisées l’année dernière dans l’île pour faire connaitre aux Réunionnais l’ampleur du problème. Actuellement, prêt de 500 personnes vivent avec une greffe rénale qui fonctionne. Les témoignages de plusieurs de ces patients greffés confirment l’importante amélioration de leur qualité de vie grâce à la greffe, même lorsque l’on a pris de l’âge. Ces greffes ont pu être réalisées grâce à la générosité des donneurs réunionnais qu’il faut souligner, et au bon fonctionnement de la chaîne de professionnels impliqués dans la greffe.



En 2019, 71 nouveaux malades ont pu bénéficier d’une greffe rénale au CHU, un nombre qui confirme l’augmentation importante observée l’année dernière, mais qui reste insuffisant. En effet, en 2020, plus de 1600 malades sont hémodialysés régulièrement sur l’ensemble du territoire, dont 250 sont inscrits sur liste d’attente de greffe. Cette stabilisation du nombre de greffes annuelles nous permet de regarder l’avenir avec un peu d’optimisme, en espérant que le nombre de bénéficiaires d’une greffe augmentera encore, permettant d’offrir le meilleur traitement de l’insuffisance rénale terminale à un plus grand nombre de malades.



Même si tous les malades ayant une insuffisance rénale terminale ne sont pas dans une situation médicale compatible avec une greffe, un grand nombre peut en bénéficier. Le centre de greffe du CHU est à la disposition de ceux qui souhaitent être informés sur la greffe, ou qui veulent évaluer leurs possibilités d’être greffé. Il organise tous les mois des réunions d’information sur la greffe, au CHU en alternance sur St-Denis et St-Pierre, et reçoit en consultation les patients qui envisagent de bénéficier d’une greffe.



Cette rencontre a surtout été l’occasion de remercier les donneurs et leur famille, qui ont souvent su transformer le malheur qui les a touchés en message positif, et changer la vie de nombreux malades. Cette solidarité est indispensable, et sans les donneurs aucune greffe n’est possible. Nous pouvons tous avoir besoin un jour d’une greffe, surtout à La Réunion, ou les maladies rénales touchent de très nombreuses familles.





L’avenir : Dépister - Soigner - Optimiser - Informer



Les objectifs sont d’optimiser les situations de dons autorisées par la loi, comme le donneur vivant et d'autres situations de décès que la mort cérébrale.



Il faut noter le rôle important des médecins généralistes et des néphrologues pour identifier précocement les Réunionnais malades des reins, et les aider à organiser une transplantation dans les meilleurs délais dès lors qu'elle devient nécessaire. Ils ont aussi un rôle fondamental dans l’information des réunionnais sur l’importance de la greffe et du don d’organe pour les patients dialysés.



A noter que les spécificités génétiques des Réunionnais ne peuvent être retrouvées que chez d'autres Réunionnais, ce qui rend encore plus crucial le rôle des donneurs dans l’ile.



Les acteurs de la Greffe dans le département : un partenariat précieux



Une grande chaine de professionnels est impliquée au CHU (de la Réanimation aux Services d'Urgences jusqu’aux services de néphrologie, en passant par les équipes chirurgicales/anesthésistes, de coordination, les laboratoires, l’agence de la biomédecine et la radiologie) ; avec la participation et la collaboration des néphrologues des centres de dialyse de toute l’île et les médecins généralistes.



Le parcours du patient greffé : Un suivi indispensable par une équipe spécialisée



Le parcours du patient est marqué par une évaluation médicale poussée avant la greffe. On note une période variable d'attente permise grâce à la Dialyse, et la nécessité d'une actualisation régulière du dossier médical. La greffe sera effectuée lorsqu'un donneur décédé sera identifié.



Plus rarement une greffe à partir d'un donneur vivant est possible, suivant une procédure plus rapide et validée par l'agence de la Biomédecine.



Le suivi de la greffe, régulier et à vie doit se faire par une équipe spécialisée en greffe pour permettre au patient de profiter le plus longtemps possible de son greffon, en collaboration avec les médecins habituels du patient.