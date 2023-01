Communiqué 70e Journée Mondiale des malades de la Lèpre : Quête nationale du 27 au 29 janvier

Combat historique de l’Ordre de Malte, la lèpre est à la fois peu visible, très handicapante et stigmatisante. Aujourd’hui encore, elle continue de faire des ravages dans le monde. À l’occasion de la 70ème Journée Mondiale des malades de la lèpre, l’association organise une quête nationale dans l’ensemble de la France les 27, 28 et 29 janvier 2023. Par N.P - Publié le Jeudi 19 Janvier 2023 à 15:15





L’Ordre de Malte France et ses équipes mènent un combat, sans relâche pour soigner et accompagner les personnes souffrant de cette maladie. L’association agit dans 12 pays*. Chaque année, ce sont plus de 30 000 malades qui sont traités, mais aussi accompagnés dans leur réinsertion car l’isolement est source d’une grande détresse psychologique, économique et sociale.



Pour découvrir notre campagne :



Pour cette nouvelle campagne, l’Ordre de Malte France fait appel à la générosité du public pour collecter des fonds dans la rue. Ils permettront de contribuer au financement des missions de dépistage mais aussi à l’hospitalisation des malades, aux actes de chirurgies réparatrices, à l’envoi de médicaments et enfin à la formation du personnel de santé.



