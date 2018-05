70 batteries abandonnées au cœur de Parc National

C’est grâce à un courrier d’un historien baroudeur que la sonnette d'alarme a pu être tirée.



Les équipes oeuvrant pour le Parc National de La Réunion se sont rendues sur place pour constater les dégâts annoncés.



Résultats: 70 batteries ont été abandonnées au coeur de cet espace protégé.



Les constituants de ces batteries sont très polluants pour l'environnement et peuvent donc "infiltrer et intoxiquer le sol et les nappes phréatiques qui alimentent nos robinets", comme le souligne le Parc National lui-même sur sa page Facebook.