70 000€ versés à la ministre de la Justice pour s'enfuir d'une prison malgache

L'ex-conseiller du président de la république malgache, Houcine Arfa, s'est enfuit de Madagascar en pirogue. Après avoir passé 6 mois en prison dans les pires conditions, cet ancien boxeur a réussi à s'évader le 28 décembre dernier.



De retour en France, où il a grandi, il explique avoir été torturé durant son séjour en prison. Il affirme aujourd'hui, lors d'une interview au journal Le Parisien, avoir des révélations à faire.



Conseiller à la sécurité auprès du président, il est poursuivi pour "usurpation d'identité", "tentative d'extorsion" et "association de malfaiteurs" et condamné à 3 ans de détention. Selon son avocat Me Franck Berton, rompu aux arcanes judiciaires malgaches devant lesquelles il a déjà porté plusieurs dossiers criminels, c'est "une procédure totalement inique. Un coup monté". Il explique que c'est "un dossier vide" sur lequel repose le procès. Me Berton ajoute vouloir déposer plainte en France pour "séquestration arbitraire" et annonce déjà une "affaire d'Etat". De leur coté, les autorités malgaches parlent d'"extradition".



A la question "comment vous êtes vous échappé ?", Houcine Arfa répond "On ne sort pas d'un tel endroit sans complicités. Je l'assume : j'ai été aidé au plus haut niveau de l'Etat malgache. J'ai versé 70 000 € à la ministre de la Justice, 30 000 € au procureur en charge de mon dossier. Cela m'a permis d'être transféré dans un établissement plus souple, et d'être emmené à l'hôpital avec une escorte allégée. Là, mes gardes m'ont emmené jusqu'à la ville de Tamatave. Mais je sentais que le contrat ne serait pas rempli, et qu'on allait m'arrêter à nouveau. Une équipe à moi a pris le relais. J'ai embarqué dans une pirogue. Trois heures durant, à la boussole, nous avons ramé à travers les courants violents du canal du Mozambique, puis nous avons été transbordés en haute mer dans une pirogue motorisée, jusqu'à Mayotte où nous avons débarqué discrètement".



Houcine explique notamment qu'il ne pouvait prendre le risque de rester à Madagascar car il craignait pour sa vie. Après avoir perdu plus de 20 kg en six mois, il était persuadé qu'il allait mourrir là bas. Si une extradition vers Madagascar n'est pas possible au regard de sa nationalité française, il clame son innocence. Comme il le dit aux autorités françaises, "si je suis coupable prouvez-le ou laissez moi tranquille".





Source leparisien.fr