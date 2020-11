7 véhicules immobilisés par les gendarmes ce week-end

Les motocyclistes de l'EDSR ont relevé 207 infractions dont 16 conduites sous l'empire d'un état alcoolique, 8 conduites sous stupéfiants ou encore 12 excès de vitesse dont un supérieur à 40 km/h. 16 personnes ont vu la rétention de leur permis de conduire et 7 voitures ont été placées à la fourrière.



Notons qu'à l'occasion de la fête d'Halloween, les motocyclistes, renforcés par les réservistes, ont assuré des contrôles ciblant les conduites addictives en agglomération de Saint-Louis et de Saint-Benoît.



Pas moins de 14 alcoolémies dont 4 délictuelles et 4 conduites sous emprises de produits stupéfiants ont été constatées par les gendarmes. Elles ont entraîné pour 9 conducteurs la perte de leur permis.