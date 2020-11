7 classes des écoles du territoire à la Grotte du Peuplement dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets

À l’ombre du soleil, les 7 classes des différentes écoles de Saint-Paul (Anne-Marie SOUPAPOULLÉ, école du Bernica et école du Choca) arrivent tout au long de la journée sur le site de la Grotte du Peuplement dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) 2020.Sous les chapiteaux, les membres de l’association Ou Gingn’ proposaient de nombreux petits ateliers de fabrication avec des matériaux de recup’ : fabrication de “Tawashi”, une éponge zéro déchet avec du tissu de récup’ ou encore création d’un cache-pot : objets à partir d’emballages avec les Rencontres Alternatives… D’autres associations comme Lambeli proposaient des décorations de Noël et des boules à neige.Le Musée La Charbonnière, lui, a opté pour du papier recyclé pour réaliser ses objets. Associées à de la fibre végétale issue de la vigne rouge (une peste végétale), ces créations 100% récup’ ont plu aux enfants présents qui ont pu s’exprimer en ajoutant des végétaux sur leur support pour en faire de magnifiques tableaux made in Réunion.De belles créations avec des matériaux 100% recup’ ou du quotidien qui retrouvent une autre vie en seulement quelques minutes !Des boîtes de conserve transformées en pots à crayons, des capteurs de rêves, des herbiers, en passant par la fabrication de bonbons bio.La journée à été riches en découvertes pour ces 180 marmailles !Ils ont pu également écouter les contes de Shanel HUET ou encore découvrir tout ce que l’on pouvait faire avec des canettes avec l’artiste Béatrice RIVIÈRE NEIRINCKX.Aussi présent lors de cette journée placée sous le signe du second souffle, l’Agence Régionale de Santé La Réunion sensibilisait contre la dengue. Ils ont appris aux enfants le cycle de la vie du moustique. La problématique des déchets, c’est avant tout l’impact qu’ils génèrent sur l’environnement. Plus de déchets dans la nature, c’est proportionnellement plus de moustiques, principaux vecteurs de la dengue. Les agents de l’ARS ont sensibilisé les marmailles sur l’importance de ne pas jeter les déchets dans la nature, dans les ravines ou “sur le bord chemin” au risque de polluer la nature et de favoriser les risques épidémiques.En définitive, ces ateliers ont permis de montrer aux enfants présents que certains objets peuvent avoir une seconde vie. Comptons sur ces petits ambassadeurs pour appliquer, de ce pas, ces nouveaux gestes fraîchement acquis à la maison !