A la Une . 7° ce matin à la Plaine des Cafres, temps plutôt sec ces prochains jours, un peu frais la nuit

L'animation des dernières heures(7h30) montre bien les nuages bas(jaune) présents sur le Sud. Cliquez sur l'image si nécessaire pour l'animer. Prévisions pour le lundi 27 Janvier Temps globalement sec.



➡️ Ce matin: des nuages bas trainent sur les côtes Sud et Est et les pentes entre Saint Leu et Sainte Rose. La masse d'air est assez sèche mais quelques ondées sont néanmoins probables sur les hauteurs du Sud sauvage, sur les versants Sud et Est du volcan et entre Saint Philippe et Sainte Rose. Ailleurs le soleil a la main ce matin et il réchauffe rapidement après une nuit anormalement fraîche pour la saison dans les hauts . On a relevé 7° à Bourg Murât. Voir détails plus bas.

Les conditions sont favorables au sommet du volcan et au Maïdo.



Dans le courant de la matinée les nuages d'évolution diurne s'agrègent aux pentes avec à la clé quelques gouttes possibles sur le Sud sauvage.



➡️ Cet après-midi les éclaircies régalent encore sur les plages Ouest et majoritairement vers Saint Denis et Saint Pierre.

Les sommets au dessus de 1800/2000m s'exposent fièrement.

En revanche dans l'intérieur et dans les hauts même si la couverture nuageuse péi est peu menaçante elle colore le ciel d'un gris quasi uniforme.



➡️ En soirée les nuages se disloquent progressivement. Une nuit largement étoilée et assez fraîche dans les hauts s'annonce si on fait fi des entrées maritimes possibles sur le quart Sud-Est.



🎏 L'alizé dans la journée se manifeste surtout sur les plages de l'Ouest au Sud de Boucan jusqu' au Sud de Saint Leu et de l'autre côté sur la côte Est entre Sainte Rose et Saint André. Les rafales peuvent localement dépasser 50km/h.



🌊 La mer reste houleuse sur les côtes Sud et Sud-Est. Houle de 2m50 sur les côtes Sud-Est.



🌡️ Les températures maximales dépassent les 30° sur le littoral Ouest et Nord-Est.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️ Lever du soleil : 05h58 le 28 -- Coucher du soleil : 19h02 le 27



🧳 La pression atmosphérique à 07h00 à Gillot : 1012.7 hectoPascals. ➡️: des nuages bas trainent sur les côtes Sud et Est et les pentes entre Saint Leu et Sainte Rose. La masse d'air est assez sèche mais quelques ondées sont néanmoins probables sur les hauteurs du Sud sauvage, sur les versants Sud et Est du volcan et entre Saint Philippe et Sainte Rose. Ailleurs le soleil a la main ce matin et il réchauffe rapidement après une nuit anormalement fraîche pour la saison dans les hauts . On a relevé 7° à Bourg Murât. Voir détails plus bas.Les conditions sont favorables au sommet du volcan et au Maïdo.les nuages d'évolution diurne s'agrègent aux pentes avec à la clé quelques gouttes possibles sur le Sud sauvage.➡️les éclaircies régalent encore sur les plages Ouest et majoritairement vers Saint Denis et Saint Pierre.Les sommets au dessus de 1800/2000m s'exposent fièrement.En revanche dans l'intérieur et dans les hauts même si la couverture nuageuse péi est peu menaçante elle colore le ciel d'un gris quasi uniforme.➡️les nuages se disloquent progressivement. Une nuit largement étoilée et assez fraîche dans les hauts s'annonce si on fait fi des entrées maritimes possibles sur le quart Sud-Est.dans la journée se manifeste surtout sur les plages de l'Ouest au Sud de Boucan jusqu' au Sud de Saint Leu et de l'autre côté sur la côte Est entre Sainte Rose et Saint André. Les rafales peuvent localement dépasser 50km/h.reste houleuse sur les côtes Sud et Sud-Est. Houle de 2m50 sur les côtes Sud-Est.dépassent les 30° sur le littoral Ouest et Nord-Est.➡️➡️05h58 le 28 --19h02 le 27🧳 La pression atmosphérique à 07h00 à Gillot :

🌡️ Températures prévues Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MeteoR OI Stations Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 31 Le Port 31 Saint Paul 31 Grand Fond 31 Pointe 3 Bassins 31 Tan Rouge 27 Colimaçons 25 Les Makes 25 Saint-Louis 30/31 Pierrefonds 29 Saint Philippe 28 Sainte Rose 29 Saint Benoit 29/30 Saint André 30 Volcan 19 Maïdo 19 Bourg Murât 21 Plaine des Palmistes 23 Cilaos 25 Salazie 25

Conditions moyennes prévues cet après-midi.



Températures relevées sous abri ce matin à 5heures dans les stations de METEO FRANCE: petit matin bien frisquet pour la saison dans les hauts. La Plaine des Cafres rapporte un petit 7° , la Nouvelle moins de 10° et à peine plus à Cilaos. Les minimales ont été de 8° un peu plus tôt dans la nuit au volcan et au Maïdo.

Météo974

M974World

Zinfos974Météo

Analyse de la situation de surface ce matin: la large zone dépressionnaire englobant encore les ex tempêtes tropicales Diane et Esami s'eloigne davantage des Mascareignes où le flux vient du Sud-Est et donne des nuits un peu plus fraîches.



Tendances pour les prochains jours

➡️ Après un temps humide et chaud la semaine dernière cette semaine donne un peu la fausse impression que l'été tire sa révérence. Le temps est globalement sec pour la saison.



🌡️ Les nuits sont anormalement fraîches dans les hauts surtout en première moitié de semaine.

Les températures nocturnes et diurnes commencent à remonter légèrement en deuxième partie de semaine.









Masse d'air plus sèche sur la Réunion avec un petit coup de frais pour la saison dans les hauts la nuit. PATRICK HOAREAU Lu 540 fois







Dans la même rubrique : < > NRL: "Le surcoût sera maîtrisé pour que ce chantier reste exemplaire", affirme Didier Robert Éboulement sur la route du Littoral