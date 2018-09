<<< RETOUR Ville de Saint Paul

Ville de Saint Paul 7 cas de dengue diagnostiqués dont 3 à Saint-Paul Du 10 au 16 septembre 2018, on comptabilise 7 nouveaux cas de dengue diagnostiqués dont 1 à Bellemène, 1 à Bois de Nèfles et 1 au Guillaume sur le territoire de la commune de Saint-Paul. On compte aussi 6 589 malades depuis le début de l’année 2018 dans toute La Réunion.

Nous publions ci-dessous intégralement les chiffres et le communiqué de presse de la préfecture à propos de ce sujet.





6 589 cas de dengue ont été confirmés depuis le début de l’année (dont 9 cas importés). L’épidémie est actuellement stabilisée à un niveau modéré, aux alentours d’une dizaine de nouveaux cas signalés chaque semaine, mais elle se poursuit malgré tout en cette fin d’hiver austral laissant craindre une reprise quand les conditions météorologiques estivales seront plus favorables au développement des moustiques.



Bien que de nombreux acteurs soient fortement mobilisés depuis plusieurs mois, les autorités rappellent à la population l’importance de mettre en œuvre les recommandations, au quotidien, pour lutter contre les moustiques. Les équipes du SDIS sont mobilisées auprès des agents de la lutte anti-vectorielle



Afin de tenter d’éviter une épidémie de grande ampleur lors de l’arrivée de l’été austral, la lutte anti-vectorielle (LAV) menée par l’ARS Océan Indien a été renforcée, depuis le 27 mars 2018, par des équipes d’interventions du SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours).



Formés et équipés par les agents de la LAV, ces renforts interviennent sur des périmètres élargis autour des cas signalés pour tenter d’éradiquer les moustiques porteurs du virus.



Ainsi, le SDIS a pu mobiliser jusqu’à 40 volontaires par semaine sur les opérations de traitement. Encadrés par leurs officiers, ils ciblent chaque semaine les foyers actifs identifiés par l’ARS.



Les missions des sapeurs-pompiers, identiques à celles menées par l’ARS OI, consistent à : Informer et sensibiliser la population aux gestes de prévention

Supprimer tout ce qui peut contenir de l’eau (gîtes larvaires) dans les cours et les jardins

Éliminer les moustiques adultes susceptibles de transmettre la dengue à travers la réalisation de traitements insecticides de jour dans les zones les plus impactées. Ces interventions rapides, menées en complémentarité des équipes de l’ARS OI et du RSMA sur les foyers naissants de dengue ont permis bien souvent de mieux maîtriser localement la transmission du virus, contribuant de manière efficace à la stratégie globale de lutte anti vectorielle à la Réunion.



Quelques chiffres-clés sur les opérations du SDIS :



521 interventions réalisées sur le terrain

5 812 maisons visitées

3 338 maisons traitées

850 gîtes larvaires identifiés et neutralisés





La campagne de communication se poursuit



Cette semaine, les actions sont concentrées sur les réseaux sociaux :



Information en continu sur l’épidémie (relai des actions sur le terrain, des messages de prévention, etc.)

Campagne d’affichage « Ne laissons pas la dengue passer l’hiver ». Cette semaine, le visuel met en avant les actions des équipes d’intervention du SDIS, particulièrement mobilisées dans la lutte contre l’épidémie de dengue, depuis le mois de mars 2018.

L’ensemble des informations liées à l’épidémie de dengue sont quotidiennement mises à jour sur le



La

Situation épidémiologique



Du 10 au 16 septembre (données de la semaine dernière en cours de consolidation), 7 cas de dengue ont été diagnostiqués et sont répartis dans les zones suivantes : Dans l’ouest : Saint-Paul – Bellemène (1 cas), Saint-Paul – Bois de Nèfles (1 cas), Le Guillaume (1 cas), Le Port (1 cas), Saint-Leu (1 cas), La Possession (1 cas)

Dans le sud : Saint-Louis (1 cas) Au total depuis le début de l’année 2018, on enregistre :



6 589 cas de dengue

141 hospitalisations pour dengue

445 passages aux urgences

4 décès, dont 3 ont été considérés, après investigations, comme directement liés à la dengue

