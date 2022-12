A la Une . 7 astuces pour ne pas gâcher Noël

C’est Noël, ce moment tant attendu où tous nos problèmes semblent disparaître pour un petit moment. Malheureusement, chaque famille cache un trublion capable de gâcher la fête, capable de pourrir la soirée. Voici nos conseils pour ne pas plomber l’ambiance de ce jour magique. Des conseils à prendre au second degré évidemment. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Samedi 24 Décembre 2022 à 17:16

Dire "Noyeux Joel" :



On a tous bien rigolé lorsque l’on a entendu cette phrase pour la première fois à l’âge de 5 ans, avant de commencer à s’en lasser aux alentours des 7 ans. Puis les années passent mais de nombreux irréductibles lourdauds continuent à répéter cette réplique à chaque réveillon. Le plus terrible est de voir la fierté dans leurs yeux car ils ont toujours l’impression d’être drôles et subversifs. Tant que nos députés ne légiféreront pas dessus en offrant la possibilité de déshériter ceux qui le disent, il sera impossible d’éviter cette mauvaise blague.



Astuce

Répondez-lui : "Tu sais qui dit Noyeux Joel ? Emiliano Martinez, le gardien de l’Argentine ! Tu es vraiment ce genre de mec ?"

Le beauf détestant être comparé à d’autres beaufs, il devrait arrêter… pour cette année.

Dire la vérité à propos du Père Noël aux enfants :



Rien n’est plus beau que la magie de Noël dans les yeux d’un enfant. Rien ne peut être pire qu’un imbécile qui détruit ce bonheur en révélant la vérité sur le Père Noël le soir du réveillon. Lorsque les enfants apprennent ce secret, c'est parfois l'acte d'un adulte plein de colère et de rancœur qui veut se venger pour le cadeau de l’année dernière. La soirée peut vite se transformer en tempête de larmes si vous n’agissez pas.



Astuce

Prévoyez un costume de Père Noël et un spray colorant blanc pour les cheveux. Vous n’êtes probablement pas le héros que les gens espèrent mais ne ratez pas l’occasion d’être celui dont ils ont besoin.

Offrir un cadeau gênant :



Tout le monde a déjà fait et reçu un cadeau décevant, mais certains ont l’art de faire des cadeaux de très mauvais goût, voire à la limite de l’insulte. Il y a ceux qui offrent des jouets bruyants ou salissants aux enfants des autres ou ceux qui pensent que c’est une bonne idée de faire des cadeaux coquins en famille. Mais la palme de l’indécence revient à ceux qui font des cadeaux qui appuient là où cela fait mal à la personne qui le reçoit. Ainsi, offrir des livres comme "100 recettes pour perdre du poids", "comment en finir avec le célibat ?" ou "se prendre en main pour sortir de la dépression" n’est jamais une bonne idée, même si c’est "pour son bien".



Astuce

Dites que vous l’avez déjà, cela l’obligera à retourner dans les magasins afin de le changer.

Parler de ses valeurs ou de politique :



Noël est le moment propice pour oublier, l’espace d’une soirée, ses problèmes personnels et la cruauté du monde auprès des gens qu’on aime. Malheureusement, il y a toujours un briseur d’ambiance pour venir parler de politique ou des causes qu’il défend à longueur de journée sur les réseaux sociaux. Avec l’explosion des injustices dans la société, le faux pas qui risque de voir la fête plombée peut se cacher partout, même dans la salade d’asperge.



Astuce

C’est le moment de raconter un "secret familial" pour faire croire au parangon de vertus qu’il doit tout aux camps opposés à ses valeurs ou à sa couleur politique.

Être le "blagueur" de la famille :



Si votre nièce de 18 ans peut vous gâcher la soirée avec ses 78 nouvelles causes à défendre découvertes dans l’année, elle fera toujours moins bien que le tonton raciste et misogyne qui peut plomber l’ambiance en une seule phrase. Expérience oblige ! Ces prédateurs du bon goût et de la bienséance ont tendance à faire du nouvel entrant dans la famille leur tête de Turc à base de blagues lourdes et gênantes, mais personne n’est à l’abri. Et plus il va boire, plus cela va monter crescendo jusqu’au point où il dira "Noyeux Joel" en boucle lors de la distribution des cadeaux.



Astuce

Dites-lui que vous avez installé un logiciel espion sur son ordinateur et que vous êtes au courant pour ses recherches sur internet. La peur le réduira au silence.

Critiquer le repas :



Si vous avez un ou plusieurs vegans dans la famille, vous savez pertinemment que vous n’échapperez pas à des critiques. Mais ce ne sont pas les adversaires les plus redoutables. Au pays de la gastronomie et de la science infuse, les plus grands critiques gastronomiques familiaux qui possèdent plusieurs années d’expérience de Top Chef sont légion. Ainsi, ils passeront tout au peigne fin : la cuisson de la viande, le choix des accompagnements, la préparation du dessert, la sélection des vins. Rien ne peut échapper à leur palais d’expert et à leurs critiques acerbes et avinées.



Astuce

Gardez-lui un plat à réaliser en cuisine avec une préparation longue que seul un génie des fourneaux comme lui peut réussir. Vous l’isolerez et pourrez lui renvoyer la pareille s’il rate sa mission.

Offrir le cadeau des autres :



Vous observez votre petite nièce ouvrir un cadeau de ses parents et vous réalisez que c’est celui que vous lui avez offert il y a 6 mois pour son anniversaire. Au lieu de lui donner à ce moment-là, ses parents l’ont simplement mis de côté pour économiser sur votre dos. En les confrontant, ils tenteront de se dédouaner en jouant la carte du choix politique, de l’enjeu environnemental, voire des valeurs d’éducation en ne voulant pas en faire une enfant gâtée avec trop de cadeaux. Il y a de fortes chances qu’ils tentent de retourner l’accusation et de vous faire passer pour le vilain qui veut ruiner la joie des enfants.



Astuce

Il s’agit d’un cas où il va falloir oublier votre morale pour vous abaisser à leur niveau. Loin des regards indiscrets, cassez légèrement le jouet. Avec la crise de pleurs qui s’en suivra, les parents n’auront d’autre choix que de promettre de le racheter. Bien évidemment, vous n’aurez plus le ticket de caisse s’ils vous le demandent.



