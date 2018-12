7 armes à feu, 2 grenades et plus de 1000 munitions saisies à St-Paul

Au total sept armes à feu, deux grenades et plus de 1000 munitions de divers calibres ont été saisies par les militaires de la brigade de Bois de Nèfles (Saint-Paul).



Une saisie réalisée dans le cadre d'une perquisition ordonnée après une plainte pour violences avec arme déposée ce jeudi.



Le mis en cause, qui reconnait les faits, a fait l'objet d'une convocation sur reconnaissance préalable de culpabilité.