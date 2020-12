7 ans après, Yannick NOAH « Fête le Mur » à Saint-Paul

L’ex-tennisman professionnel et dernier vainqueur français du Tournoi de Roland-GARROS, Yannick NOAH, s’est rendu dans le quartier de Bras-Canot ce mardi 8 décembre 2020, sept ans après l’inauguration du plateau sportif dédié à la pratique du tennis.



Les élues de la Ville de Saint-Paul, Suzelle BOUCHER et Roxanne PAUSÉ-DAMOUR, ont été au rendez-vous de cet événement riche en apprentissage et en partage.



À cette occasion, une centaine d’enfants des écoles de Bras-Canot et de Bellemène ont été invités à taper dans la petite balle jaune et faire quelques échanges avec Yannick NOAH. Accueilli par les chants des élèves, c’est avec un plaisir non dissimulé que le champion s’est consacré à prodiguer de précieux conseils aux jeunes joueurs.



Organisée par l’antenne « Fête le mur Saint-Paul-les-Hauts », représentée par Sergio ARNE, cette matinée a été plus qu’une initiation à la pratique d’une activité sportive. Véritable moment d’échange, les enfants ont également pu se rendre compte des efforts supplémentaires que demande un sport comme le tennis pour les personnes à mobilité réduite, grâce aux membres de l’association « Handy Roue Libre ».



Pour rappel, L’association « Fête le mur », lancée par Yannick NOAH en 1996, a pour objectif de démocratiser la pratique du tennis dans les quartiers prioritaires. L’objectif, permettre aux jeunes de s’accomplir et se professionnaliser dans le sport.