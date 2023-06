7 à l’Ouest, grimper jusqu’aux étoiles

Oriane Bertone, Manon Hily, Sam Poullain : les champions du club 7 à l’ouest ont récemment brillé lors de compétitions nationales et internationales. Ils font la fierté de tout un club et de la Ville de Saint-Leu.



Emmanuel RIOM, Président de l’association, nourrit de grands espoirs pour ses licenciés : « Oriane a réalisé une performance exceptionnelle en battant la Championne du monde en titre à Prague. Elle vise clairement une qualification pour les J.O de Paris en 2024 et nous avons de bonnes chances d’y parvenir. »



Le 4 juin dernier, Oriane Bertone est devenue Championne du monde de Bloc. Sa victoire est un véritable événement pour le club, une invitation à croire en soi et à réaliser l’impossible. Et 10 jours après ce succès retentissant, c’est son frère, Max Bertone qui s’est illustré en remportant la Coupe d’Europe jeunes de difficulté qui se tenait à Niederwangen, en Suisse.

Le Maire de Saint-Leu, Bruno Domen tient à saluer le parcours de notre magicienne des sommets : « Oriane Bertone est une jeune sportive inspirante, qui vise l’excellence. Le talent ne fait pas tout, il y a certainement beaucoup de travail derrière ces belles performances. Le club 7 à l’ouest forme des pépites de l’escalade qui ont su s’imposer à l’échelle nationale et internationale. Tous ces champions font rayonner la Ville de Saint-Leu ! Bravo à son Président, aux licenciés et à tous les bénévoles de l’association. »



Juin aura été un mois exceptionnel pour la grande famille « 7 à l’Ouest » !



Manon Hily a remporté le championnat de France de difficulté à Tarbes. Quant à Sam Poullain, il a réalisé un véritable exploit en devenant Champion de France de difficulté en catégorie U20 (Junior). Fort de ces 240 licenciés, le club tutoie les sommets internationaux de l’escalade mais n’oublie pas pour autant sa mission de formation auprès des jeunes pousses. 7 à l’Ouest accueille ainsi les enfants dès l’âge de 7 ans au sein de l’école d’escalade. L’escalade enseigne de belles valeurs : chaque prise saisie est un pas de plus vers de nouveaux sommets, chaque chute est une opportunité d’apprendre et de se relever avec encore plus de détermination.