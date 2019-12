7 521 jouets collectés en faveur des enfants défavorisés

Installé en novembre dernier dans le hall de la mairie centrale, un des coffres à jouets installé par la Century 21 recueillait tous vos dons pour le Noël des enfants de la Croix Rouge Réunionnaise jusqu’au 13 décembre 2019. Au total, plus de 7 500 jouets et autres peluches feront le bonheur des enfants cette année dans les foyers réunionnais. Un record !



C’est en présence de Madame Aude, la marraine de l’action “Offrez du bonheur aux enfants”, qu’une grande soirée pour la remise officielle des jouets à l’association Croix-Rouge a eu lieu. Ces présents garniront le sapin des enfants défavorisés de La Réunion en faveur desquels elle agit.



Les familles des collaborateurs et des donateurs y étaient toutes invitées, pour soutenir cette initiative qui met en valeur et renforce encore les liens de solidarité qui soudent les habitants de La Réunion, ainsi que l’ensemble des commerçants, artisans et chefs d’entreprise qui se sont mobilisés autour de l’opération.

Grâce à l’engagement de chacun, les enfants de La Réunion pourront fêter Noël dans toutes les cases.



La Croix-Rouge ainsi que ces collaborateurs dont Century 21 Chaussée Royale à Saint-Paul, sont très fiers d’avoir pu mettre en œuvre ce projet qui devient un rendez-vous incontournable chaque année.



20 000 jouets collectés en quatre ans



Depuis 2015, Century 21 Lancastel se veut être un acteur impliqué dans sa ville et à ce titre, une des nombreuses initiatives menées localement porte sur une actions de collecte de jouets au profit des enfants de la Croix Rouge Réunionnaise.



Grâce à l’implication de plus de 20 collaborateurs de l’agence, de 30 commerces et entreprises partenaires et à la participation généreuse de milliers de réunionnais, ce sont plus de 20 000 jouets de qualité qui ont été récoltés depuis quatre ans maintenant.