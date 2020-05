7 000 Réunionnais sélectionnés pour répondre à l'enquête EpiCOV

Connaître le statut immunitaire de la population pour guider la décision publique, voilà l'objectif de l'enquête nationale de santé portée par l’Inserm et la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) du ministère des Solidarités et de la Santé.



En lien avec l'NSEE, Santé publique France, le CNRS, l'INED et Université Paris-Saclay, le projet dénommé EpiCOV est une large étude épidémiologique, adossée à une grande enquête statistique. Il s'agira de quantifier la proportion de personnes ayant développé des anticorps en réaction au virus SARS-CoV2 et documenter les effets de cette épidémie sur les conditions de vie.



Un échantillon représentatif est sélectionné aléatoirement par l’INSEE, soit plus de 200 000 personnes de 15 ans ou plus, résidant sur tout le territoire (France métropolitaine, Martinique, Guadeloupe et La Réunion).



7 000 personnes ont été sélectionnées aléatoirement à La Réunion. Elles sont invitées à répondre à un questionnaire (en ligne ou téléphonique) d’une durée de 20 à 30 minutes.



L'opération se déroule du 30 avril au 24 mai 2020 et pourra être répétée régulièrement pour suivre la dynamique de l’épidémie et l’évolution des conditions sanitaires et sociales dans le pays, indique l'Insee.