A la Une ... 6e circonscription : Le binôme Leung/Calichiama veut "rassembler les électeurs de tous bords"

Après avoir, dit-il, pris le temps "de la réflexion'", l'ancien président de la CPME et coordonnateur de la campagne d'Emmanuel Macron dans l'île, Éric Leung, mènera bien campagne dans la 6e circonscription, aux côtés de l'ex-présentatrice star d'Antenne Réunion, Yolande Calichiama. Le binôme, novice en politique et qui revendique son appartenance à la société civile, aura fort à faire dans une circonscription très disputée. Par SI - Publié le Jeudi 5 Mai 2022 à 10:19

L'officialisation de leur candidature s'est faite ce mercredi à Sainte-Marie dans leur QG de campagne en présence du maire Richard Nirlo et d'élus de la majorité sainte-marienne. Un moment "solennel" pour le binôme, conscient "de ce pas difficile qu'est celui d'entrer en politique" dans une période où la défiance envers les élus n'a jamais été aussi élevée. "On part d'une terre brûlée, les Réunionnais n'ont plus confiance et n'ont plus envie de politique avec une abstention qui augmente d'année en année. Nous l'avons vu lors de la crise des gilets jaunes, aussi bien les politiques que les syndicats ont l'impression de ne plus être entendus. Le message a été entendu", assure Eric Leung, qui a pour ambition avec sa suppléante de "recréer" ce lien de confiance et de proximité entre le député et les électeurs de la circonscription.



"Les élus changent mais les thématiques restent et d'autres problématiques majeures sont arrivées ces dernières années", poursuit Yolande Calichiama, "comme la crise covid, la guerre en Ukraine et l'augmentation du coût de la vie".



Face à cette situation le duo a pris le parti d'agir "pou nout péï" et ne veut plus se contenter de "constats". "Les plans se sont enchaînés ces dernières années comme la Loi Lurel, différentes lois-programmes ou encore le Livre Bleu de l'Outremer mais les choses ne semblent pas avancer assez vite", reconnaît l'ancien président de la CPME, qui assure que "des choses restent possibles dans ce chemin difficile". "Cela nous semble possible de par nos parcours, nos expériences et nos relations. Nous avons déjà porté la voix de La Réunion moi en tant que chef d'entreprise et Yolande en tant que journaliste. Nos interlocuteurs ne nous font pas peur, ils nous connaissent et sont à l'écoute de nos propositions", assure-t-il.



"Ce lien, nous souhaitons le créer aussi bien avec la jeunesse, les collectivités, les associations sans oublier les entreprises", indique pour sa part Yolande Calichiama. Un lien qu'elle souhaite voir être maintenu dans la durée. "En tant que député et suppléante, nous souhaitons offrir des espaces d'échanges pour discuter avec les familles et faire le lien avec les autorités (...) Nous sommes conscients que la bataille va être dure, personne ne nous connait dans notre engagement mais dans notre volonté de rassemblement, nous avons pensé à tout le monde. Chaque voix va compter", poursuit-elle.



Une certitude partagée par Éric Leung qui veut "fédérer les énergies" aussi bien entre les parlementaires locaux, les collectivités locales et les autres partenaires "dans la défense des intérêts de La Réunion". "Il faut fédérer les élus au-delà de la circonscription. Encore faudrait-il que tous soient d'accord pour jouer le jeu. C'est dans ce sens que va notre projet : rencontrer les maires des 4 communes de la circonscription et les aide à pousser leurs projets", argue Éric Leung, qui dévoilera prochainement son programme, axé autour du pouvoir d'achat, la création d'emplois, l'économie propre et durable sans oublier "un habitat digne pour toutes et tous".



Durant cette campagne, le binôme Leung/Calichiama ne roulera pas sous l'étiquette de La République en marche (Éric Leung fut le coordonateur de la campagne d'Emmanuel Macron dans l'île lors de la dernière présidentielle), revendiquant son attache à la société civile. "C'est notre choix de garder notre liberté de penser, de dire oui ou de dire non. Nous serons plus forts libre de nos choix parce que le projet que nous défendons tient sa force dans sa capacité à rassembler les électrices et les électeurs de tous bords : celles et ceux qui ont voté pour le président en place, celles et ceux qui n'ont pas voté pour lui mais aussi à celles et ceux qui ont donné leur voix aux extrêmes", expliquent-ils. Un positionnement "100% citoyen", martèle le duo qui siègera tout de même, s'il est amené à être élu, au sein d'une majorité présidentielle dans une logique de "construction". "C'est une question de bon sens. Quand on est dans l'opposition, rien n'avance. Être dans la majorité permet de faire avancer les dossiers, de les amender quand ils ne vont pas dans notre sens car nous n'avons qu'un seul parti : celui de La Réunion. Paris i command' pa nou", termine Eric Leung.