69ème journée mondiale des lépreux : Une quête organisée ce week-end

Le communiqué :



Le samedi 29 et le dimanche 30 janvier 2022, des bénévoles de tous âges, répartis à l’entrée des centres Leclerc (Savannah et Butor), Monsieur Bricolage (Savannah et St-Pierre) et sur le parvis de la cathédrale (St-Denis), vont collecter de l’argent qui servira à guérir les personnes atteintes de la lèpre. C’est avec l’autorisation des centres commerciaux, paroisse et de la Préfecture, et munis de troncs aux couleurs de l’Ordre de Malte que les jeunes et les moins jeunes vont quêter durant deux jours. Leur but : contribuer à faire reculer la lèpre dans le monde et soutenir la léproserie de Madagascar. Les Réunionnais qui verront les quêteurs de l’Ordre de Malte sur leur passage sont invités à donner quelques pièces.



La Journée mondiale de la lèpre (29 janvier) existe depuis 1954 et la lèpre peut paraître une affaire ancienne… En réalité, alors même qu’il existe un traitement efficace, elle est encore très présente dans le monde, elle continue de contaminer et de faire des dégâts irréversibles (notamment dégâts sur les nerfs dans 1 cas sur 3). Elle entraîne des handicaps physiques graves, responsables d’une lourde perte d’autonomie. Cette maladie qui « lèche la peau et mord les nerfs » est toujours considérée comme une maladie de la honte. Les personnes atteintes sont tellement stigmatisées qu’elles n’osent pas toujours aller spontanément consulter un médecin. C’est ainsi que la maladie se répand et reste difficile à contrôler.



Chiffres clés :

- 3 millions de personnes atteintes de lèpre dans plus de 120 pays.

- Toutes les 2 minutes, 1 nouvelle personne atteinte.

- Plus de 200 000 cas dépistés chaque année dans le monde.

- A Madagascar, il y a environ 1 500 nouveaux cas de lèpre chaque année.



Qu’est-ce que la lèpre ?



La lèpre est due à une bactérie qui attaque la peau, les nerfs, les membres et les yeux.



Que fait l’Ordre de Malte avec les dons des Réunionnais ?



L’Ordre de Malte organise des dépistages précoces et systématiques dans le but de repérer le plus tôt possible les personnes atteintes et leur proposer le traitement (la polychimiothérapie), avant que les lésions ne deviennent irréversibles. Il faut aussi former le personnel de santé à repérer le plus tôt possible les premiers signes de la lèpre chez les patients. Grâce aux quêtes qui ont lieu chaque année, plus de 500 médecins africains, français, vietnamiens et cambodgiens ont été formés au Centre Hospitalier de l’Ordre de Malte à Dakar depuis sa création en 1967.



L’Ordre de Malte affecte les fonds récoltés à la léproserie de Marana dans le sud de Madagascar, où sont proposées des interventions de chirurgie réparatrice, ainsi qu’une cordonnerie pour fabriquer les chaussures adaptées aux handicaps des patients atteints de lèpre. Parole aux quêteurs : Pourquoi vas-tu passer ton week-end avec un tronc à la main pour récolter des fonds contre la lèpre ? Marie, 18 ans, Saint-Denis : « Je suis bouleversée de savoir que si proche de La Réunion, à Madagascar, des milliers de personnes sont touchées par une maladie qui ronge les membres et exclu de la communauté. En 2022, ça ne devrait plus exister… J’ai pris conscience de ce qu’était la lèpre en allant visiter la léproserie de Saint-Bernard à La Montagne : dans la cour, les panneaux explicatifs retracent l’histoire poignante de Réunionnais atteints de lèpre, de soignants dévoués, et du bon père Clément Raimbault qui leur consacra sa vie. La léproserie a fonctionné jusqu’en 1982… C’est si proche de nous… » Grégoire, 35 ans, Saint-Paul : « C’est important de donner du temps et de l’énergie pour ceux qui sont en difficulté. C’est ce que je veux transmettre à mes enfants, que j’emmènerai quêter à mes côtés les 29 et 30 janvier. »



L’Ordre de Malte affecte les fonds récoltés à la léproserie de Marana dans le sud de Madagascar, où sont proposées des interventions de chirurgie réparatrice, ainsi qu’une cordonnerie pour fabriquer les chaussures adaptées aux handicaps des patients atteints de lèpre.



Parole aux quêteurs : Pourquoi vas-tu passer ton week-end avec un tronc à la main pour récolter des fonds contre la lèpre ?



Marie, 18 ans, Saint-Denis : « Je suis bouleversée de savoir que si proche de La Réunion, à Madagascar, des milliers de personnes sont touchées par une maladie qui ronge les membres et exclu de la communauté. En 2022, ça ne devrait plus exister… J’ai pris conscience de ce qu’était la lèpre en allant visiter la léproserie de Saint-Bernard à La Montagne : dans la cour, les panneaux explicatifs retracent l’histoire poignante de Réunionnais atteints de lèpre, de soignants dévoués, et du bon père Clément Raimbault qui leur consacra sa vie. La léproserie a fonctionné jusqu’en 1982… C’est si proche de nous… »



Grégoire, 35 ans, Saint-Paul : « C’est important de donner du temps et de l’énergie pour ceux qui sont en difficulté. C’est ce que je veux transmettre à mes enfants, que j’emmènerai quêter à mes côtés les 29 et 30 janvier. »