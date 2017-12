Economie 6,9 milliards d’euros de valeur ajoutée dégagés par les entreprises réunionnaises

La valeur ajoutée dégagée par les entreprises marchandes réunionnaises en 2015 s'élève à 6,9 milliards d’euros, avec un chiffre d’affaires de 24,2 milliards d’euros, révèle l'Insee. Par rapport à 2014, la valeur ajoutée a ainsi augmenté de 259 millions d’euros soit + 3,9 % (contre + 2,6 % en France).



Si les trois quarts de ces entreprises n’ont pas de salarié, les sociétés qui s’en sortent le mieux sont pourtant celles qui ont des employés. En effet, un quart des entreprises sans salarié ont une valeur ajoutée en baisse de plus de 29 % contre 14 % pour les entreprises employeuses. À l’inverse, un quart des entreprises employant entre 1 et 9 salariés sont en très forte croissance, avec une hausse de la valeur ajoutée de plus de 24 %, précise l'institut de sondage.



Les secteurs qui contribuent le plus à cette création de richesse sont la santé humaine, l’action sociale et l’éducation (hors secteur public), les activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien aux entreprises, le commerce de détail et enfin la construction.



1,9 milliard d'investissement, portés par le secteur immobilier



En ce qui concerne l'investissement, les entreprises y consacrent 1,9 milliard d'euros en 2015, avec une grosse partie réalisée par le secteur immobilier (40% de l'investissement total). L'Insee souligne ici que les subventions d'investissement soutiennent essentiellement l’investissement de ce secteur, avec en 2015 un montant de 751 millions d’euros de subventions versés au titre des investissements réalisés en 2014.



Pour ce qui est du taux de marge, celui des entreprises employeuses augmente entre 2014 et 2015, passant de 27,2 % à 28,7 % (après une légère baisse entre 2013 et 2014.



L'investissement et la valeur ajoutée sont concentrés



A noter que l'investissement et, dans une moindre mesure, la valeur ajoutée, se concentrent sur une faible part des entreprises, précise encore l'Insee. En effet, à La Réunion, peu d’entreprises (hors micro entrepreneurs et micro-entreprises au sens fiscal) concentrent une grande partie de la création de richesse et de l’emploi, 5 % d’entre-elles réalisant 62 % de la valeur ajoutée. À l'inverse, la moitié des entreprises ne dégagent pas (ou très peu) de valeur ajoutée. (Toutefois, à La Réunion, l'économie est moins concentrée qu'au niveau national, où 5 % des entreprises réalisent 82 % de la valeur ajoutée).



Cette concentration se retrouve également au niveau de l’emploi, puisque 5 % des entreprises concentrent 64 % de l’emploi salarié. 62 % des entreprises n’ont aucun salarié.



L’investissement est encore plus concentré. En effet, les 5 % d’entreprises

qui investissent le plus représentent 94 % de l’investissement total, tandis que près des deux tiers des entreprises réunionnaises n’ont réalisé aucun investissement en 2015.

