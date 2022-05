674 jeunes pétrels de Barau pris en charge par la SEOR durant la campagne 2022

La sensibilisation et la communication semblent porter leurs fruits. Comme pour les années précédentes, la Société d’études ornithologiques de La Réunion (SEOR) constate une implication importante de la part de la population.

Pour cette campagne, 674 jeunes pétrels de Barau ont été récupérés et pris en charge par le réseau de sauvetage du centre de soins de la SEOR entre le 28 mars et le 13 mai 2022. 593 ont pu être sauvés et relâchés, soit un taux de survie de 88%.

Les 81 oiseaux qui n’ont malheureusement pas survécu sont pour la plupart morts avant leur arrivée au centre de soins, déjà signalés morts ou ont du être euthanasiés au vu de leurs blessures, précise le rapport de l'association.

Les "Nuits sans lumière" débuté le 8 avril au soir jusqu’au 4 mai au soir, calées en fonction du prévisionnel des envols du mois d’avril, ont permis de récupérer 588 jeunes pétrels de Barau, soit 87% du nombre total d’oiseaux signalés pendant cette saison.

Une opération de sauvetage qui reconduite chaque année apparait nécessaire à la conservation du Pétrel de Barau. "En parallèle, il est essentiel de poursuivre le travail de rénovation de l’éclairage public et privé afin de diminuer la pollution lumineuse. Il est également primordial d’adapter nos pratiques notamment sportives durant cette période pour limiter notre impact sur notre biodiversité", souligne la Séor. Elle entend également poursuivre son accompagnement des partenaires publics et privés et ainsi limiter le risque d’échouage de ces oiseaux marins endémiques de La Réunion.