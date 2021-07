A la Une . 67 millions d'euros pour l'aéroport Roland Garros

Par NP - Publié le Samedi 17 Juillet 2021 à 08:11

Communiqué de la Commission européenne



Politique de cohésion de l'UE: 67 millions d'euros pour l'agrandissement de l'aéroport Roland Garros de La Réunion

Bruxelles, le 16 juillet 2021

Aujourd'hui, la Commission a approuvé un financement de 67 millions d'euros pour l'agrandissement de l'aéroport « Roland Garros » sur l'île française de La Réunion. Cet investissement du

La commissaire à la cohésion et aux réformes, Elisa Ferreira, a déclaré : « Cet investissement vert et durable aura des retombées économiques et sociales directes pour l'île de La Réunion. Il s'agit d'un exemple clair de l’aide apportée par l’UE dans le domaine des infrastructures répondant aux objectifs du Green Deal et améliorant la connectivité des régions les plus reculées de l'UE. » L'investissement portera sur la rénovation de la zone d'arrivée des passagers, du terminal de départ, des parkings et du système de contrôle et de tri des bagages. De plus, des panneaux photovoltaïques seront installés tandis que des moyens de ventilation naturelle seront mis en place pour réduire le recours à la climatisation.

