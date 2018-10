La situation épidémiologique au 9 octobre 2018 (données de la Cire OI, Santé Publique France) fait état de 6615 cas de dengue confirmés depuis le début de l’année à La Réunion.



Le virus continue de circuler en cette fin d’hiver austral, ce qui laisse présager une épidémie d’ampleur au cours de l’été. C’est pourquoi la mobilisation conjointe de l’ensemble des acteurs et de la population doit continuer pour lutter et agir tous ensemble contre la dengue, rappelle la préfecture.



Du 24 au 30 septembre (données de la semaine dernière en cours de consolidation), 11 cas de dengue ont été diagnostiqués et sont répartis dans les zones suivantes :



=> Dans l’ouest : St Paul Bellemene (2 cas), St Paul BDN (1 cas), Le Guillaume (1 cas), La Possession (4 cas) et St Leu (1 cas)

=> Dans le sud : Saint Louis (1 cas), L’Etang-Salé (1 cas)



Au total depuis le début de l’année 2018, les services de l'ARS ont enregistré :

141 hospitalisations pour dengue

450 passages aux urgences

5 décès, dont 3 ont été considérés, après investigations, comme directement liés à la dengue

Plus de 23 472 personnes ont consulté leur médecin traitant pour des symptômes évoquant la dengue.