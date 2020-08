A la Une ... 65 jeunes recrutés en service civique à La Possession

Grand jour pour 65 jeunes possessionnais. Dans le cadre de la relance du dispositif de service civique sur la commune, ces derniers ont signé ce mardi leur contrat de service civique. Un outil alliant apprentissage et travail qui a déjà permis depuis 2016 à plus de 260 jeunes d’effectuer une mission d’intérêt général à La Possession. Mais quelles sont les raisons qui les ont poussé à s'engager dans cette voie ? Certains nous ont livré leurs motivations. Par Samuel Irlepenne - Publié le Mardi 11 Août 2020 à 16:51 | Lu 207 fois

Franck: J’ai signé aujourd’hui pour travailler dans le domaine de l’animation. J’ai signé ce contrat de service civique pour préparer mon avenir professionnel mais aussi pour découvrir la mission civique. De plus, la signature de ce contrat de service civique me permet à moi mais aussi à de nombreux autres jeunes de pouvoir avoir une rémunération, qui servira pour ma part à passer mon permis de conduire et mettre de l’argent de côté pour ma future école.

Indiana: Je suis affectée au pôle senior et je suis récemment diplômée d’État en tant que psychomotricienne. La signature de ce contrat me permet d’approfondir mes connaissances et comme le secteur des personnes âgées m’intéresse, je compte bien m’y investir pour espérer par la suite dérocher un emploi. Le service civique est un bon tremplin car les jeunes diplômés n’ont pas souvent la chance d’emmagasiner de l’expérience à la sortie de leurs études. Là on débute avec de l’expérience et cela va compter par la suite dans d’autres structures.



Yvan: J’ai signé ce matin mon contrat de service civique dans le pôle senior, cela m’attire car j’adore aider les personnes en difficulté. En raison de la crise sanitaire, j’ai dû abandonner le BTS technico-commercial que je préparais…Pour moi c’est une bonne chose de commencer tout de suite par un contrat de service civique, c’est toujours bien pour l’expérience et aussi pour avoir quelques repères. On verra les débouchés ensuite.

Mathieu: Je suis heureux d’avoir signé ce contrat, c’est un bon début pour plus tard. Je vais intégrer le club de foot de l’AFC Halte Là où j’aurai plaisir à travailler avec des jeunes et les entraîner. Je prends déjà beaucoup de plaisir à le faire avec eux, le but étant de leur rendre toute l’expérience que moi j’ai eu depuis tout petit. C’est un premier métier qui rentre et on verra le reste par la suite, en attendant j’ai hâte de débuter ma mission de service civique.





Loris: Comme Mathieu, j’ai signé ce mardi ma mission de service civique au sein du club de Halte Là, mon club de coeur. J’aime bien travailler avec les jeunes et j’aimerais donner un peu de ma personne. J’ai joué pour de nombreux clubs ici à La Réunion mais aussi en métropole et je souhaiterais partager cette expérience avec les jeunes et les pousser à aller loin et qui sait les voir un jour à la télé ! C’est une chance de signer ce contrat car en plus de nous donner un peu d’expérience, on voit autre chose et cela permet de se faire une idée de la vie active.

Émilie: Je suis dans l’environnement et je vais travailler avec des enfants. J’étais étudiante en psychologie et mon projet c’était de donner un peu de mon temps et qu’il soit bénéfique pour les autres. A la rentrée j’intégrerai la filière Info-Com à l’université et cette dernière m’a indiqué que certains cours seront à distance en raison de mon contrat. Je vais faire en sorte de concilier mes études et le service civique en essayant d’adapter mon emploi du temps. Ce dispositif de service civique est une chance qu’on nous donne parce que aujourd’hui, il faut avoir une certaine expérience et là, ils nous l'accordent via ce contrat. Le service civique s’adresse à tout le monde et c’est une réelle chance qu’il faut saisir.







