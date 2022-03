La grande Une 64 kg de cocaïne saisis au Havre dans un container à destination de La Réunion

Selon nos informations, le service des douanes du Havre a découvert 64 kilos de cocaïne dans un container frigorifique qui s'apprêtait à être acheminé vers notre île. Par IS - RL - Publié le Mardi 22 Mars 2022 à 09:02

Information Zinfos974. Les douaniers du Havre contrôlaient la semaine dernière un container frigorifique à destination de La Réunion. Dans le moteur qui n'était accessible que de l'intérieur, ils ont trouvé 64 kg de cocaïne.



Cette découverte permet de relever un point : la drogue ne rentre pas à La Réunion uniquement par des mules et par avion. Les contrôles vont être renforcés.

Quatre ans de prison pour une nouvelle mule prise dans les filets de la douane

Considérant que la valeur marchande d'un gramme de cocaïne à La Réunion avoisine les 150 euros et que selon la pureté, elle peut être coupée plusieurs fois, si ces 64 kg étaient coupés ne serait-ce qu'une fois, cela représenterait une valeur de revente totale de 19,2 millions d'euros.

Les douaniers du Havre contrôlaient la semaine dernière un container frigorifique à destination de La Réunion. Dans le moteur qui n'était accessible que de l'intérieur, ils ont trouvé 64 kg de cocaïne.Cette découverte permet de relever un point : la drogue ne rentre pas à La Réunion uniquement par des mules et par avion. Les contrôles vont être renforcés.Considérant que la valeur marchande d'un gramme de cocaïne à La Réunion avoisine les 150 euros et que selon la pureté, elle peut être coupée plusieurs fois, si ces 64 kg étaient coupés ne serait-ce qu'une fois, cela représenterait une valeur de revente totale de 19,2 millions d'euros.