6000 coureurs du Grand Raid reçoivent leur dossard ce mercredi à Saint-Pierre

La remise des dossards du mercredi est un moment fort où tous les participants se retrouvent avant le départ.



Cette remise se fera comme chaque année la veille du départ. Ce mercredi 17 octobre, les traileurs sont attendus sur la place de l’hôtel de ville de Saint-Pierre pour récupérer leur sésame.



Les coureurs du Grand raid sont attendus de 7H30 à 12H. Ceux du Trail de Bourbon à partir de 13H, suivis des engagés sur la Mascareignes à partir de 16H. Les coéquipiers inscrits pour le Zembrocal Trail peuvent se rendre au village dossard toute la journée : de 8H à 16H.



Côté pratique, la mairie de Saint-Pierre réservera des parkings, à Saint-Charles, vers la Rivière d’Abord et rue Jean Albany (partie basse), spécialement pour les coureurs.



Lors de la remise de leur dossard, la présentation par chaque coureur d’une pièce d’identité et de sa convocation est obligatoire. La présence du coureur est indispensable car un bracelet de reconnaissance individuelle sera fixé à leur poignet. Il sera de couleur jaune pour la Diagonale, bleu pour le Trail, vert pour la Mascareignes et marron, violet et gris pour les trois groupes de la Zembrocal Trail.



Objectif de tout cet attirail : tracer chaque coureur sur les sentiers et assurer un pointage électronique qui ne laissera aucune place aux erreurs. Le pointage électronique s’effectuera au moyen d’une puce électronique insérée au dossard. Une autre puce sera attachée au sac à dos du coureur. Ceci implique que le coureur devra garder le même sac pendant toute sa course.



Toutes courses confondues, 6190 personnes sont inscrites pour cette édition 2018 du Grand Raid.