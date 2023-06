600 végétaux plantés dans la cour élémentaire de l’école de La Saline-Les-Bains

Durant 3 mercredis, les agents de la Cellule Embellissement se sont relayés afin de re-travailler les sols de tous les parterres situés dans la cour de l’école élémentaire Saline-les-Bains. Une première étape a permis d’arracher les adventices et les mauvaises herbes puis ont suivi les actions d’amendement du sol. À l’issue de ce chantier, ce sont plus de 600 végétaux qui ont été plantés. Un paillage des sols a enfin été réalisé et permettra de conserver humidité et fraicheur pour une rapide adaptation des végétaux dans leur nouvel espace. C’est désormais toute l’école, enfants, enseignants, personnels qui se mobilisent pour un arrosage régulier de ces plantations et ainsi favoriser la croissance de ses nouveaux végétaux dans l’école.