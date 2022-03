A la Une . 600 kg de déchets ramassés : Retour en images sur l'opération menée au Cap Lahoussaye

Ce sont 600 kg de déchets qui ont été ramassés au Cap Lahoussaye ce dimanche matin lors d'une opération organisée par les associations Mordus Spearfishing et Project Rescue Ocean Réunion. Retour en images avec Pierre Marchal, Anakaopress. Par N.P - Publié le Lundi 28 Mars 2022 à 11:04





Au total, près de 600 kg de déchets (bouteilles en plastique, masques, mégots, fil de pêche...) ont été retirés du site, sur terre et sous l'eau, et ce alors même qu'une opération s'était déjà déroulée en novembre dernier. Preuve s'il en faut que le chemin reste long avant une prise de conscience collective, et la sensibilisation toujours aussi nécessaire. Une cinquantaine de bénévoles étaient mobilisés ce dimanche matin au Cap Lahoussaye pour participer à l'opération de ramassage de déchets organisée par les associations Mordus Spearfishing et Project Rescue Ocean Réunion Au total, près de 600 kg de déchets (bouteilles en plastique, masques, mégots, fil de pêche...) ont été retirés du site, sur terre et sous l'eau, et ce alors même qu'une opération s'était déjà déroulée en novembre dernier. Preuve s'il en faut que le chemin reste long avant une prise de conscience collective, et la sensibilisation toujours aussi nécessaire.