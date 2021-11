A la Une . 600 élus locaux dont des maires de La Réunion "veulent un second quinquennat de Macron"

Ils lancent un vibrant appel à la réélection d’Emmanuel Macron. 600 élus locaux affichent publiquement leur choix pour 2022. Par LG - Publié le Dimanche 21 Novembre 2021 à 11:02

A cinq mois du premier tour de la présidentielle, certains élus ont déjà fait leur choix et le crient haut et fort.

Plus de 600 élus locaux lancent un soutien appuyé au président sortant. Parmi eux, des personnalités de la vie politique nationale comme l’ancien Premier ministre Edouard Philipe, le maire de Nice Christian Estrosi ou Hubert Falco, maire de Toulon. A La Réunion, trois maires ont signé cette tribune. Il s’agit de Serge Hoareau, Bachil Valy (représentant LREM à La Réunion) et Michel Vergoz, respectivement maires de Petite-Ile, l’Entre-Deux et Sainte-Rose.



"Oui, pour nous, élus locaux de l'Hexagone, de la Corse et des outre-mer, venus de tous les bords politiques et n'ayant souvent aucune étiquette, le compte y est", expriment les 611 signataires qui saluent un quinquennat "favorable aux territoires et aux communes".



"Un maire sait qu'une action efficace ne peut se construire que dans la confiance et le temps long. Pour relever les défis immenses qui sont ceux de la nation - réindustrialisation, poursuite du désenclavement de nos communes, construction de logements, préservation de nos paysages et réussite de la transition écologique -, nous avons besoin de continuité et de stabilité. Parce que nous voulons un nouveau quinquennat des territoires, nous voulons un second quinquennat d'Emmanuel Macron", écrivent ces élus locaux dans une tribune parue dans le JDD.



Ce soutien public intervient quelques jours après le discours du chef de l’Etat lors du Congrès des maires et constitue sans doute un préalable à l’annonce de candidature du président sortant.



Après son allocution du 9 novembre suivie par 20,9 millions de téléspectateurs, Emmanuel Macron devrait une nouvelle fois prendre la parole courant décembre sous la forme d’une conférence de presse.