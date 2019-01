600 croisiéristes japonais, militants des Droits de l'Homme, visitent le Sud de Madagascar

Le paquebot de luxe Ocean Dream a fait escale cette semaine à Fort Dauphin (Sud-Est de Madagascar) avec à son bord plus de 800 passagers, essentiellement des Japonais.



Le bateau est exploité par Peace Boat, une ONG japonaise qui milite pour la paix dans le monde.



Les croisiéristes, au fil des escales, organisent des conférences et participent à des rencontres sur la paix, les droits de l’Homme et le développement durable avec les jeunes générations dans les écoles et universités mais aussi avec les médias, politiques…



Les militants du Peace Boat profitent également des escales pour rencontrer les activistes et militants locaux pour échanger sur différents thèmes comme par exemple l’impact des usines nucléaires dans les villes, dans les pays où il y a des centrales.



Bien entendu des visites touristiques restent au programme. Par exemple, plus de 100 croisiéristes ont pris un avion spécial pour la forêt de baobab de Morondava.



A Madagascar, la première journée a été consacrée à une visite de sites touristiques de renom et de parcs nationaux du Sud comme Andohahela et Berenty.



Photos Serge Marizy et Lionel Ghighi