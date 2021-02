A la Une .. 60 impacts de foudre à La Réunion

Météo France fait le point sur les orages qui ont touché La Réunion entre dimanche soir et ce lundi. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 8 Février 2021 à 18:50 | Lu 549 fois

"A la Réunion, le temps redevient plus calme demain après les orages ces dernières heures. Il a été relevé une cinquantaine d'impacts la nuit dernière et une dizaine cet après-midi."