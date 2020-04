60 dépôts sauvages photographiés cette semaine: Le confinement n'arrête pas l'incivilité

Commune

Total

Le Tampon

17

La Possession

17

Saint-Pierre

11

L'Étang-Salé

5

Cilaos

2

Sainte-Suzanne

2

Saint-Denis

2

Saint-Leu

1

Saint-André

1

Saint-Benoît

1

Saint-Paul

1

Total

60



Le confinement n'arrête pas l'incivilité. Cette semaine, ce sont 60 photos de dépôts sauvages qui ont été capturées et transmises au site Band cochon. Onze communes sont concernées. Ce alors que l'épidémie de dengue continue de faire des ravages ( 3 décès directement ou indirectement liés au virus depuis le début de l'année)."Les dépôts vont continuer si on ne fait rien contre les cochons et on ne voit toujours pas trop d'actions des maires contre la dengue", réagit Jacques Aulet, à l'initiative du compte-rend hebdomadaires des "makoteries" photographiées autour de de l'île.