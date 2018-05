60 balais, 19 condamnations au compteur (dont une pour viol !) Pépé Zitte i bouge encore !

Jean-Luc Zitte, de Trois-Bassins, aurait peut-être dû se renseigner sur son ascendance lointaine ? Et plaider un possible atavisme familial ? Un gène mal placé, qui sait ? Peut-être est-il un lointain descendant du fameux William Zitte, "le grand bandit des Hauts" d’avant Sitarane, dont notre ami Vaxelaire a si bien raconté l’histoire dans le "Mémorial de La Réunion ?"



En résumé, ce sinistre personnage (celui du XIXè siècle), auteur de moult cambriolages, assassinats, viols et vols divers, semait la terreur dans toute l’île, surtout dans les Hauts, particulièrement la région de Trois-Bassins. Cause à effet ? La bandit pas bienaimé s’est fait coincer avec la complicité de sa soeur, à Marla. Les gendarmes l’abattirent sans autre forme de procès avant de lui couper la tête et de l’enterrer à Hell-Bourg. Sa tête fut rapportée aux juges de Saint-Denis comme preuve qu’il avait bien fini de nuire.



Gros calibre + zamal : cocktail détonnant !



On ne sait si notre Zitte coméla est du même sang ou de la même farine. Toujours est-il qu’il était accusé de violence sur conjoint, détention d’arme prohibée et menaces de mort. En l’occurrence le fusil est de calibre 32. Bigre !



Quand on parle de "calibre 32", on est bien obligé de se dire qu’il s’agit plus que d’un simple fusil. C’est une carabine de grande chasse et le 32 n’est pas, et de loin, du petit plomb pour martins volèrs ! Une praline longue comme l’index, faite pour déquiller le sanglier. Dont on sait qu’il abonde ici.



Carabine qu’il a brandie pour appuyer ses menaces envers son ex-compagne. Près avoir, comme à son habitude, consommé du zamal plus que de raison.



Ces manifestations brûlantes d’un amour sans doute trop passionné ont poussé le Parquet à inviter Zitte à venir s’expliquer. Convocation à laquelle il n’a pas daigné répondre.



Son casier judiciaire très éloquent est peut-être une explication à son absence fort peu courtoise. Y’a rien de tel pour énerver le tribunal. Qui n’a pas manqué de préciser le CV judiciaire de notre homme : pas moins de 19 condamnations, dont une pour viol. Le reste pour violences diverses et autres menus larcins dont la liste lasserait Prévert lui-même ! De quoi effectivement se faire discret.



Ce qui n’a pas empêché le tribunal de taxer notre pépé flingueur à 6 mois de prison sans frais.



Qu’il devra accomplir, 60 balais ou pas, ascendance zittesque ou pas.