A la Une . 6 phénomènes cycloniques en 1 mois: Du jamais vu depuis près de 30 ans

Météo France fait le point sur une saison cyclonique déjà exceptionnelle alors qu'elle n'est pas encore terminée. Six phénomènes ont été recensés en un mois, ce qui n'était pas arrivé depuis près de trois décennies. Par NP - Publié le Jeudi 24 Février 2022 à 10:54

Activité cyclonique : 6 phénomènes cycloniques en 1 mois

Depuis le baptême de la première tempête tropicale de la saison il y a 1 mois (ANA, baptisée le 24/01), l'activité cyclonique a été soutenue sur le bassin avec une séquence presque ininterrompue de 6 phénomènes, incluant 4 tempêtes et 2 cyclones (ANA, BATSIRAI, CLIFF, DUMAKO, EMNATI - encore en cours - et FEZILE).

Une telle séquence est tout à fait remarquable, notamment en nombre de systèmes. Il faut remonter à la saison 1993-1994 pour retrouver un équivalent avec l'enchainement de DAISY, EDMEA, FARAH, GERALDA, HOLLANDA et IVY entre le 10 janvier et le 10 février. L'activité cyclonique, en matière d'énergie cyclonique produite, avait alors été plus soutenue avec 4 cyclones (dont le cyclone très intense GERALDA) et 2 tempêtes (FARAH a été re-analysée en forte tempête tropicale lorsqu'elle est rentrée dans notre zone).

Si la fin de vie d'EMNATI est maintenant proche, il n'y a pour l'instant pas de pause durable envisagée puisqu'un nouveau système pourrait faire son apparition sur l'extrême Est du bassin ce week-end (risque modéré sur la carte de cyclogenèse). Toutefois, il n'y a, cette fois, aucune perspective menaçante pour les terres habitées





