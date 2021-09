A la Une . 6 mois de prison et interdiction de stade requis contre le supporter qui a agressé Dimitri Payet

​Le tribunal correctionnel de Nice a requis une peine de six mois de prison ferme et une interdiction de stade pendant 5 ans à l’encontre du supporter niçois qui a agressé le joueur de l’OM Dimitri Payet. Par LG - Publié le Mercredi 22 Septembre 2021 à 19:31





Peu avant cette interruption, Dimitri Payet lance une bouteille d'eau en direction de la tribune alors qu’il vient d’être copieusement caillassé d’objets divers au point de corner. Les stadiers sont dépassés et les ultras de l’OGC Nice descendent sur la pelouse. Parmi eux, Tony C. se dirige vers Dimitri Payet et décoche un coup de pied à l’adresse du footballeur de l’Olympique de Marseille.



Impossible d’échapper à ses responsabilités, les dizaines de caméras qui captent la partie ont vite fait d’immortaliser l’envahissement du terrain et les visages des protagonistes. Le supporter sera interpellé le soir même.



"J'espère ne pas être traité comme un exemple. Je n’ai jamais eu de faits répréhensibles en 28 ans. Je ne suis pas un hooligan !", a tenté de plaider Tony C. ce mercredi devant le juge.



Dans cette affaire, le milieu de terrain de l'OM, la Ligue de football professionnel (LFP) et l'Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP) se sont portés parties civiles.



"On est dans un coup porté volontairement. Tony C. a gâché cet esprit de fête du football. Quel est l'exemple qu'il a ainsi donné du supporter ?", a pour sa part évoqué la procureure de la République. Le jeune homme sera fixé le 30 septembre, date du délibéré.



La bagarre générale entre supporters, joueurs et staff des deux clubs a donné lieu à d’autres sanctions. Elles ont été prononcées par la LFP début septembre.



Le club de Nice s’était vu retirer un point au classement et infligé trois matches à jouer à huis clos. Côté marseillais, le défenseur central Alvaro Gonzalez a été suspendu deux matches. Dimitri Payet a quant à lui écopé d’une rencontre avec sursis.



Après cette parenthèse peu flatteuse pour le football français, le sport reprendra ses droits le 27 octobre. Les deux équipes seront amenées à rejouer la partie sur terrain neutre.



SUR LE SUJET :

