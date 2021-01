6 mois à Domenjod pour l'agression gratuite d'un ado de 13 ans

Olivier C., 20 ans, déjà connu de la justice avec 11 condamnations à son casier, a été jugé pour vol avec violence sur un mineur mercredi dernier devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis. Le prévenu, qui présentait 1g d’alcool dans le sang lors de cette agression, s’en est pris à la jeune victime en lui arrachant sa chaine de cou devant le Mac Donald's de Saint-Benoit. Ce bijou, auquel la jeune victime tenait particulièrement, lui avait été offert par son parrain pour Noël.



L’adolescent a immédiatement appelé les forces de l’ordre et donné une description précise de l'agresseur, permettant son interpellation rapide. S’il n’a pas été blessé, il présente un choc psychologique important ayant entrainé une ITT de 3 jours. "J'ai compris, je sais que j’ai fait de la merde. C’était un acte gratuit, inutile et lâche", reconnaît le prévenu à la barre.



Le tribunal, après en avoir délibéré, a suivi les réquisitions du procureur en prononçant la peine de 6 mois d’emprisonnement avec maintien en détention. Olivier C. devra également payer 500 euros de dommages et intérêts au représentant légal de la victime.